Şubat ayında vizyona girecek olan yerli filmler

Cebimdeki Yabancı

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı Perfetti sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan Cebimdeki Yabancı, yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.

Cin Çeşmesi

Tuncer Gürbüz'ün yönettiği Cin Çeşmesi, Raziye ve Kanber adlı iki kardeşin yaşadıkları sonrası lanetlenen köyün hikâyesini anlatıyor.

Raziye ve Kanber Hoca iki kardeştir. Raziye aynı köyde bulunan Kamil'e, Kanber ise Şerife'ye sevdalıdır. Kamil'in annesi Hatice, Raziye ve Kamil'in ilişkilerine onay vermez ve bunun üzerine Kamil'i Kanber'in sevgilisi Şerife ile evlendirir. Raziye ve Kanber sevdiklerinin birbiri ile evlendirilmesini hazmedemedikleri için bütün köyü lanetlerler. Bu lanetin sürmesi için Kulyas Cinleri ile anlaşma yaparlar. Fakat Kamil ve Raziye çoktan birlikte olmuştur. Bir süre sonra Kamil'in hem Şerife'den hem de Raziye'den kız çocukları olur. Raziye bir gece kendi kızını koruma altına almak için diğer kızla değiştirir. Değişen bebek talihsiz bir şekilde ölür. Şerife ise kendi bebeği sanarak Raziye'nin bebeğini büyütmüştür.

Güzel Adam Süreyya

Gökçe Kaan Demirkıran'ın yönettiği Güzel Adam Süreyya; Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ricardo Querasma gibi birçok önemli futbol insanının tanıklıklarıyla Beşiktaş'ın simge isimlerinden birine dönüşen emektar malzemeci Süreyya Soner'in hikâyesini anlatıyor.« Detayı Gizle

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran, Beşiktaş'la iç içe geçmiş bir yaşamın hikâyesini sunuyor. Süreyya çok hızlı değişen iki olgu olan şehir ve futbolun içinde, geçmişi simgeleyen ve günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak seyirci karşısına çıkmakla beraber Süreyya'nın, endüstriyel futbol çağının tam kalbinde yalın bir insan olarak, Beşiktaş'ın değerleriyle birlikte, nasıl simgeleştiğini gösteriyor. Güzel Adam Süreyya; Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne ve Ricardo Querasma gibi birçok önemli futbol insanını bu hikâyeye konuk ediyor.

Kayhan

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Kayhan, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatıyor.« Detayı Gizle

Okulunun geleneksel pilav gününe çok sevdiği lise arkadaşlarını görmek için heyecanla giden Kayhan, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce şok olur. Yıllık sayfalarını karıştırdığında lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenir. Yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayan Kayhan'ın aklından tek bir şey geçer: İntikam.

Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun (İrfan Kangı) istemeyerek de olsa eşlik edecek ve başlarına gelmeyen kalmayacaktır.

Hadi Be Oğlum

Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı Hadi Be Oğlum, hayatını oğlu Efe'ye adayan balıkçı Ali'nin hikâyesini anlatıyor.

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.





Kapıdaki Sır

Mehmet Ali Zaim'in yönettiği Kapıdaki Sır, oğlunun elinden alınmasına sebep olan bir lanetin tutsak ettiği bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Günümüzden tam 200 yıl önce bir kadının kocası kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi artar. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır.

Sofra Sırları

Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği ve başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Sofra Sırları, dışarıdan bakıldığında hayatını sadece evine ve kocasına adamış bir ev hanımı olarak görünen fakat aynı zamanda bir seri katil olan Neslihan'ın hikâyesini mizahi yönden konu ediniyor.

Alem-i Cin

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Alem-i Cin, 25. yaş gününden sonra görmeye başladığı kabusların izini süren Yeliz'in hikâyesini ele alıyor.

Yeliz 25. yaş gününden itibaren onu çağıran kabuslar görmeye başlar. İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış kanlı ve kirli sırlar ortaya çıkar. Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz'e eski bir aile dostu yardım etmek ister ama düşman bu dünyadan değildir. Hep birlikte insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar. Yani Alem-i Cin'le.

Görevimiz Tatil

Murat Şeker'in bir aile komedisi olan yeni filmi Görevimiz Tatil, yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları birbirinden eğlenceli olayları konu ediniyor. Görevimiz Tatil'de, bu eğlenceli ailenin hayattan bıkmış ve farklılık isteyen annesine sevilen oyuncu Demet Akbağ hayat verirken, cimriliğiyle ün salmış babasını ise Zafer Algözcanlandırıyor. Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin kadrosunda Sarp Akkaya, Filiz Ahmet ve Yılmaz Gruda gibi isimler yer alıyor.

Kırlangıçlar Susamışsa

Muhammet Çakıral'ın yazıp yönettiği Kırlangıçlar Susamışsa, Karadeniz'de bir dağ köyünün bölgeyi işgale yeltenen HES'çilere karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan Murat, fotoğraf ve belgesel filmler çeker. Köyde dingin bir hayat sürmekte olan Murat, dağlarda ve kayalıklarda yeğeni Burak'a kırlangıçların gizemli hikayesini anlatır. Amcasından etkilenen Burak, kendi düş dünyasındaki kırlangıçlar için yuva yapmaya başlar. Öte yandan, Murat'ın kendi ile ilgili bir takım sıkıntıları vardır. Köyde kalmakla gitmek arasında kararsızlıklar yaşadığı bir dönemde yaylaya ilginç bir adam gelir. Bu adam uzun yıllardır köyünden uzak yaşayan Harun'dur. Kısa zamanda Murat ve köylüler, Harun'la dost olurlar.

Murat için her şey yolunda giderken, bir sabah telefonda HES'çilerin jandarma refakatında bir kez daha vadiye geldiği bilgisi ulaşır. Murat ve köylüler HES'çilerin konuşlandıkları yere akın akın giderler. Gergin bir bekleyiş sonrasında bütün tehditlere karşı yılmayan köylüler sonunda HES'çilere saldırır. Bu inançlı direnişin sonucunda kolluk kuvveti (jandarma ve polis) ile vadiye gelen HES'çiler bir kez daha geri püskürtülür.