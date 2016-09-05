Sübliminal mesajlar ile dolu çizgi filmler





Dünya belli semboller ve şekilleri anlamlandırarak iletişim kurmaktadır. Konuştuğumuz dilde ve kullandığımız alfabede bile bu durum görünür. Ancak tam olarak anlamlandıramadığımız semboller ise genellikle bize endişe verir, en azından birçok insana. Bu semboller daha sonra sık sık karşımıza çıkmaya başlayınca bu durumun, "şer odaklarının bir oyunu" olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. Bu sebeple sizin için filmlerde kullanılan bu ürkütücü detayları toplayıp, sübliminal mesajlar başlığı altında birleştirdik. Eğer gördüklerimiz gerçekten bir göz yanılması değilse sonumuz pek iyi olmayabilir.

Simpsons bunları nereden biliyor?

Yıllardır evlerimize "sarı ve eğlenceli aile tablosu" olarak giren Simpsonlar, bu sefer biraz ürkütücü bir hal alıyor. Sinema ve televizyon dünyasının, üzerine en çok komplo teorisi ürettiği 9 Eylül felaketine bu dizide gönderme mi var? Serinin 9. sezonunun ilk bölümünde yukarıda görmüş olduğunuz kare görünüyor. Bölümün '97 yılının Eylül'ünde hatta 21 Eylül'de ekranlarda olması bir yana 9. sezonun ilk bölümü yani 9/1 rakamlarını içermesi de insanı ürküten detaylar olarak kayde geçiyor. Bunca sayının ve görüntünün tesadüf olanlarını düşünenler olabilir belki de öyledir de ancak bu gizemli detaylar üzerine kafa yormak herhalde birçok insanı cezbeden bir olay olarak sonsuza kadar devam edecek.



Yıllardır evlerimize "sarı ve eğlenceli aile tablosu" olarak giren Simpsonlar, bu sefer biraz ürkütücü bir hal alıyor. Sinema ve televizyon dünyasının, üzerine en çok komplo teorisi ürettiği 9 Eylül felaketine bu dizide gönderme mi var? Serinin 9. sezonunun ilk bölümünde yukarıda görmüş olduğunuz kare görünüyor. Bölümün '97 yılının Eylül'ünde hatta 21 Eylül'de ekranlarda olması bir yana 9. sezonun ilk bölümü yani 9/1 rakamlarını içermesi de insanı ürküten detaylar olarak kayde geçiyor. Bunca sayının ve görüntünün tesadüf olanlarını düşünenler olabilir belki de öyledir de ancak bu gizemli detaylar üzerine kafa yormak herhalde birçok insanı cezbeden bir olay olarak sonsuza kadar devam edecek.

Çizgilerle 11 Eylül

Ebola virüsünden illümünati göndermelerine kadar birçok şeyi komplo teorisi içinde bünyesinde bulunduran Simponları bir yana bırakıp başka çizgi dizilerdeki 11 Eylül mesajlarına bakalım. Bazı çizgi roman ve karikatürlerin dışında 1994'te yayınlanan Iron Man'in bir bölümünde ve Johhny Bravo dizisinde bu felakete dair göndermeler vardır. İçinizden "Nasıl bu kadar tesadüf" ardı ardına gelebilir gibi bir düşünce varsa muhtemelen yazıyı okuyan herkesle beraber aynı şüphelere sahipsiniz. Ancak aklınızdan şu soru da geçiyor olabilir, "Madem dünyayı yöneten üst kurumlar var, o halde neden yapacakları eylemleri bize daha önceden ifşa ediyorlar". Haklı bir soru ancak cevabı bizde yok.





İşte bunlar hep seks

Reklam filmlerinde yoğun olarak kullanılan teknikler insanların, o ürüne karşı bir cazibe duymasını sağlar. Bazıları bunu gizli süblüminal mesajlarla sağlar bazıları da çok basit renk ve şekil oyunları ile sağlayabilir. Ancak bu karelerde gördükleriniz birer çizgi filmden alınmıştır. Çizgi filmlerin alıcısı ise küçük çocuklar olduğuna göre "seksin", onlar için ne boyutta bir cazibesi olabilir tartışmalıdır. Yoksa gerçekten dünya "kötülerin" elinde mi?



Ebola virüsünden illümünati göndermelerine kadar birçok şeyi komplo teorisi içinde bünyesinde bulunduran Simponları bir yana bırakıp başka çizgi dizilerdeki 11 Eylül mesajlarına bakalım. Bazı çizgi roman ve karikatürlerin dışında 1994'te yayınlanan Iron Man'in bir bölümünde ve Johhny Bravo dizisinde bu felakete dair göndermeler vardır. İçinizden "Nasıl bu kadar tesadüf" ardı ardına gelebilir gibi bir düşünce varsa muhtemelen yazıyı okuyan herkesle beraber aynı şüphelere sahipsiniz. Ancak aklınızdan şu soru da geçiyor olabilir, "Madem dünyayı yöneten üst kurumlar var, o halde neden yapacakları eylemleri bize daha önceden ifşa ediyorlar". Haklı bir soru ancak cevabı bizde yok.Reklam filmlerinde yoğun olarak kullanılan teknikler insanların, o ürüne karşı bir cazibe duymasını sağlar. Bazıları bunu gizli süblüminal mesajlarla sağlar bazıları da çok basit renk ve şekil oyunları ile sağlayabilir. Ancak bu karelerde gördükleriniz birer çizgi filmden alınmıştır. Çizgi filmlerin alıcısı ise küçük çocuklar olduğuna göre "seksin", onlar için ne boyutta bir cazibesi olabilir tartışmalıdır. Yoksa gerçekten dünya "kötülerin" elinde mi?

Aslan Kral uslu durmuyor

Bir önceki başlıkta Aslan Kral çizgi filminden bir kare görmüştük. Bazı insanlar, yıldızların aldığı şekilden çıkan yazıyı çocukların bilinç altına gönderilmeye çalışılan bir mesaj olarak yorumluyor. Şimdi ise onları daha heyecanlandıracak bir görsel ile karşı karşıyalar. Filmin afişindeki aslan yüzünün bir kadın bedenine dönüşmesi komplo teorisyenlerini ve onların sevdalılarını bir adım daha gerçeğe yaklaştırıyor. Aynı filmden çıkan bu iki farklı görüntü ile teorilerini kanıtlama yolunda ilerliyorlar.





SüngerBob da mı onlardan?

İllumünati, sadece sinemanın değil sosyal medyanın ve internetin her köşesinde konuşulan gözde konulardan biridir. Bu grup kimilerine göre dünyanı yönetir, kimilerine göre de garip ritüeller ile ayinler yapar. Kimisi tarihini yüzyıllar öncesine dayar kimisi de böyle bir grubun varlığını reddeder. Gerçek her ne olursa olsun illumünati ile bağdaşan sembollere, bir şekilde hayatımızın birçok alanında rastlıyoruz. SüngerBob da bu rastladığımız alanların sadece biri. Bazı kişiler, Amerikan dolarının üzerinde bulunmasından dolayı gücün ve iktidarın sembolü olarak nitelendirilen göz ve piramit ikilisini "kötülüğün" yansıması olarak görüyor. SüngerBob'a kadar bulaştığı düşünülen bu grup hayatımızı gerçekten etki altına mı alıyor.



Bir önceki başlıkta Aslan Kral çizgi filminden bir kare görmüştük. Bazı insanlar, yıldızların aldığı şekilden çıkan yazıyı çocukların bilinç altına gönderilmeye çalışılan bir mesaj olarak yorumluyor. Şimdi ise onları daha heyecanlandıracak bir görsel ile karşı karşıyalar. Filmin afişindeki aslan yüzünün bir kadın bedenine dönüşmesi komplo teorisyenlerini ve onların sevdalılarını bir adım daha gerçeğe yaklaştırıyor. Aynı filmden çıkan bu iki farklı görüntü ile teorilerini kanıtlama yolunda ilerliyorlar.İllumünati, sadece sinemanın değil sosyal medyanın ve internetin her köşesinde konuşulan gözde konulardan biridir. Bu grup kimilerine göre dünyanı yönetir, kimilerine göre de garip ritüeller ile ayinler yapar. Kimisi tarihini yüzyıllar öncesine dayar kimisi de böyle bir grubun varlığını reddeder. Gerçek her ne olursa olsun illumünati ile bağdaşan sembollere, bir şekilde hayatımızın birçok alanında rastlıyoruz. SüngerBob da bu rastladığımız alanların sadece biri. Bazı kişiler, Amerikan dolarının üzerinde bulunmasından dolayı gücün ve iktidarın sembolü olarak nitelendirilen göz ve piramit ikilisini "kötülüğün" yansıması olarak görüyor. SüngerBob'a kadar bulaştığı düşünülen bu grup hayatımızı gerçekten etki altına mı alıyor.

Minoriteam

"Bunlar hep komplo" dedik dedik ama Minoriteam de işi biraz abartmış artık. Yetişkinlere yönelik bir komedi animasyon dizisi olan Minoriteam, her coğrafyadan topladığı "süper kahramanlarla" bir kolaj yaratmaya çalışıyor. Bu şekil sübliminal mesajları araştırmaya hevesli olan kişilerin pek uğramadığı Minoriteam, üzere "cayır cayır" komplo teorileri kurulacak bir dizidir. Afişinden karakterlerine, işlediği konulardan en küçük diyaloglarına kadar insanın aklını başından alan yapım 2006'da 20 bölüm yayınlandı ve belli berlirsiz bir şekilde sonlandı. Bu bitmemiş dizinin sonu acaba "dünyanın kaderini" mi içeriyor?



AHMET TOĞAÇ