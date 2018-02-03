Submission'dan fragman yayınlandı

Richard Levine‘in yönetmenliğini üstlendiği Submission, psikolojik gerilimin sınırlarını zorluyor. Stanley Tucci ve Addison Timlin‘in başrolleri paylaştığı film, bir öğretmenle öğrencisi arasındaki ilişkiyi ekrana getiriyor. İkiliye eşlik edenler ise Kyra Sedgwick ve Peter Gallagher.

Ted Swenson karakterine hayat veren Tucci; baskın, öfkeli ve sert bir role bürünüyor. Bu anlamda oyuncunun oldukça tanıdık bir karakteri canlandırdığını söylemek mümkün. Ted, Tucci’nin The Lovely Bones‘taki karakteri gibi seyirciyi adeta çileden çıkarıyor. Geçen sene Los Angeles Film Festivali‘nde prömiyerini gerçekleştiren yapım Francine Prose‘un Blue Angel kitabını beyazperdeye taşıyor. Peki filmde bizi neler bekliyor?

Eski bir yazar olan Ted, popülerliğini kaybedince bir üniversitede ders anlatmaya başlıyor. Pek sevilmeyen bir karakter Ted. Ancak arkadaşları yine de ona katlanıyor. Öğrencisi Angela da, yazdığı hikâyelerle Ted’in dikkatini çekmeyi başarıyor. Fragmanın seyri tam bu noktada değişiyor. Elbette filmin tartışmalara yol açabileceğini hatırlatmakta fayda var. Zira cinsel taciz skandallarının sektörü alt üst ettiği günlerde, film eleştirilerin odağında kendine gösterim şansı dahi bulmayabilir.