Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey

Sinemada birçok kez iyilerin bir araya gelip ortak ve güzel amaçlar uğruna savaştığını gördük. Bu öyküler hepimizin ilgisini çekebileceği kadar çekti ve defalarca da karşımıza çıktı. Ancak şimdi işler biraz değişiyor, oyun el değiştiriyor çünkü artık bir araya gelip çok acayip işler yapan süper kötülerimiz var! Bu süper kötülerin filmi, yakın zamanda vizyona girecek ve duyurulduğu günden itibaren büyük bir merakla beklenen Suicide Squad, kötülerin bir araya gelince ne kadar tuhaf işlerle uğraşabileceğini ortaya koyuyor. Gördüğü büyük ilginin nedeni başlarda pek anlaşılmadı. Zira Suicide Squad karakterlerinin büyük kısmı, neredeyse hiç tanınmayan ve pek de popüler olamamış karakterler. Ancak öyle görünüyor ki, 2016'nın -yapılan projelere bakılacak olursa- Marvel ve DC Comics açısından süper kahraman yılı ilan edilmesi nedeniyle, Suicide Squad arkasına büyük bir rüzgar aldı ve ilerlemeye başladı. Yılın başında Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmiyle büyük bir rüzgara kapıldık. Bu rüzgar bizi, daha sonra Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ve X Men: Apocalypse'e kadar sürükledi. Yazın izleyeceğimiz İntihar Timi ise bu anlatılanlardan daha farklı bir hikaye anlatıyor. Çünkü içi kötülerle dolu! Süper kötüler bir şeylere karşı savaş verecek! DC Comics, süper kahramanlardan oluşan bu özel timi piyasaya bir sinema filmiyle sürmek için doğru zamanı buldu. Süper kötülerden oluşan bu takım, sıradan kötülerin yapamayacağı zorluktaki görevlere yönlendirilip başarı sağlamakla görevlendiriliyor. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda dinozorlara karşı mücadele ederken karşımıza çıktı Suicide Squad. Oldukça ilginç görevlerde defalarca çizgi romanlarda boy gösteren ekip, şimdi de sinemada. Suicide Squad'la, filmle ve filmin çekim süreciyle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik. 12 Ağustos'ta vizyona girecek filmle ilgili bilmeniz gereken 12 şey bir arada.





1. Batman v Superman'den daha çok izlendi!

Suicide Squad'ın yayınlanan ilk teaser trailer'ı, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin iki trailer'ından da daha çok izlendi. Filmin trailer'ına gösterilen bu ilgi, daha sonra filmin ne kadar konuşulacağının habercisi niteliğindeydi.





2. Sette psikolog hazır tutuluyordu







Karanlık konusu ve çekimleri nedeniyle Suicide Squad filmi, oyuncularını hayli zorladı. Yapımcılar, sette bir psikoloğu hazır bulundurarak onun oyunculara yardım etmesini sağladı. Ancak metot oyunculuğunu sürdüren Jared Leto'nun yaptıklarına (oyuncu arkadaşlarına çeşitli tuhaf "hediyeler" göndererek Joker rolünün iyice içine girmişti) pek de müdahale edemedi sanırız psikolog. Keşke bunun için de bir şeyler yapabilselerdi.





3. Göz atmanız gereken çizgi romanlar ve Suicide Squad'ın geçmişi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi süper kötülerin bir araya getirilerek farklı olaylara müdahale etmeye çalıştığı bir ekip kurulmasıyla oluştu İntihar Timi. Süper kötülerden oluşan bu takım, sıradan askerlerin gönderilemeyeceği kadar zorlu görevlere gönderiliyor. Bu nedenle ölüm oranı çok yüksek ve ekip üyeleri de bu yüzden sürekli değişiyor. Takımın kumandanı Amanda Waller. İntihar Timi'ni bir araya getirip kendisi örgütlüyor.

İntihar Timi ilk kez Eylül 1959'da Brave and the Bold'un birinci cildinin #25. sayısında okuyucunun karşısına çıkıyor. Ama Rick Flag'in liderliğini yürüttüğü bu takımla şimdiki Suicide Squad arasında büyük farklar var. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda dinozorlara karşı mücadele eden ekip, birkaç macera yaşadıktan sonra Suicinde Squad (Task Force X) programı kapatılıyor. Amanda Waller programı tekrar aktive edip, "asker kaybetmektense süper suçluları, canlı geri dönme ihtimali çok düşük gizli görevlere gönderelim" diyor. Amanda Walker ekibi Belle Reve hapishanesinden yönetiyor. Bu arada, filmde de öyle görünüyor ki, bu hapishaneyi çok fazla göreceğiz.

Bu bilgiler ışığında ve filmden önce okumanız gereken birkaç çizgi romanı da es geçmeyelim. Eğer Suicide Squad'ı tanımak istiyorsanız şu dört çizgi romanı okumak gayet iyi bir fikir:





- Baptism of Fire (Suicide Squad Vol. 1 1-2): Bu hikayede suçlularımız Jihad adında gizli bir örgütle mücadeleye yollanıyor.



- The Coils of the LOA (Suicide Squad Vol. 1 (37-39) Filmin yönetmeni David Ayer'in Twitter hesabında da paylaştığı, muhtemelen filmde de birçok referans göreceğimiz bir hikaye. Sırf bu yüzden bile göz gezdirmelisiniz. Bu hikayede ise ekibimiz İntihar Timi, Ras Al Ghul'u Suikastçılar Birliği'nin bir zombi ordusu oluşturmasını engellemeye çalışıyor.

- Suicide Squad: From The Ashes (Vol.3 1-8) Flag'in önderliğindeki bir ekip Dubai merkezli bir biyolojik silahın ateşlenmesini engellemeye çalışıyor.

- Suicide Squad (Vol.4) -Yeni 52: Eski DC evreni reset'lendikten sonra geçen bu hikayede Amanda Waller bir ekip oluşturmak için suçluları birçok testten geçiriyor. Ardından da hepsini, çok büyük bir suç organizasyonunu çökertmeleri gereken bir göreve yönlendiriyor.











4. Batmobile'e karşı bir araç!











Batman'in süslü arabası var da Joker'in yok mu? Onun da var! Bu filmde karşımıza çıkacak olan Jokermobile, modifiye edilmiş bir Infiniti G35 Vaydor.





5. Ödüllü oyuncular bir arada

Filmin kadrosu oldukça güçlü: Jared Leto, Ben Affleck, Viola Davis ve Will Smith gibi oyuncular, çoktan Akademi Ödülleri'nde bile rüştünü ispatlamış isimler.









6. Ortak düşman Batman!







Suicide Squad karakterlerinin tamamının bir şekilde Batman ile husumeti var. Batman, tüm ekibi filmin başında hapse attırdığı için de ekibin nefretini kazanıyor.





7. Filmde anlatılanlar Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin geçtiği zaman diliminden daha öncesine dayanıyor.









8. Tek Batman, Tek aktör







Ben Affleck, bir yıl içinde iki filmde birden Batman'i canlandırdı. Bununla birlikte, her iki filmin de yönetmeni ayrıydı ve şimdiye kadar iki farklı yönetmenin filmlerinde de Batman oynayan bir oyuncuyla hiç karşılaşmadık. Ben Affleck, Batman v Superman: Adaletin Şafağı ve Suicide Sqaud filmlerinde Batman'i canlandırıyor. Bu arada tişört güzelmiş, Batfleck!





9. Yeterince süper kahraman izlemiş olabiliriz



Marvel da DC de hala süper kahraman filmleri üretiyor, önümüzdeki yıllarda da bunun devam edeceği kesin. Ancak galiba artık çizgi romanların sinema evrenlerinde değişen bir şeyler söz konusu. Artık süper kötüler, sinemada daha çok görünürlüğe sahip. Ana karakterlerinin tamamını süper kötülerin oluşturduğu ilk film, Suicide Squad olacak. Bununla birlikte Marvel da DC'nin Suicide Squad'ı duyurmasından daha önce yine bir süper kötü filmi olan The Sinister Six'i duyurmuştu.







10. Filmde neler olacak?

Kestirmek zor. Elimizdeki tüm trailer ve fragmanları bir araya getirince bile kestirmek zor. Ancak şimdiye kadar gördüklerimize ve okuduklarımıza dayanarak birkaç çıkarım yapabiliyoruz.

Her şeyden önce filmde en az bir ve muhtemelen de daha çok İntihar Timi üyesinin ölümüne şahit olacağız. Birçok kişi, Will Smith'in ölümünün en mümkünü olduğunu düşünüyor. Aslında Will Smith ile ilgili ortaya atılan fikirler mantıksız da değil. Ayrıca, her Suicide Sqaud hikayesinde, İntihar Timi'nden bir hainle karşılaşıyor. Bu filmde de böyle devam eden bir geleneği gözleyebiliriz sanki.









11. Filmin kilidi Harley Quinn







Harley Quinn, İntihar Timi'nin en ilgi çekici üyesi, Suicide Squad'ın da kilit noktasında duran en önemli karakterlerden birisi. Düğüm onun düğümü ve bakalım nasıl çözülecek -ya da çözülecek mi?

Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn, bir psikiyatrist aslında. Joker ile ilginç ve sürekli gelgitler içerisinde bir ilişkisi var. Filmin odak noktasını oluşturmasının nedeni de bu. Joker, İntihar Timi'nin bir üyesi değil ama Suicide Squad'da önemli bir rolde; bunu biliyoruz. Eh, İntihar Timi'nin en güçlü üyelerinden birisiyle ilişki yaşaması da filmi oldukça ilginç kılıyor. Çok ilginç şeylere şahit olmak için fazla uzun bir zamanımız yok. Suicide Squad bizi, bu ilişkiyle şaşkına çevirecek. Hatta belki de Harley Quinn,Joker uğruna İntihar Timi'ne ihanet edecektir, bilemiyoruz...







12. Ana düşman belli oldu

Suicide Squad fragmanlarıyla biraz ketumluk yakalamış olsa da, Temmuz ayı içerisinde filmle ilgili birkaç şey daha öğrenebilme fırsatı bulduk. Bu ay, Suicide Squad konusunda birçok yeni bilgi sızıp filmin meraklılarına ulaştı. Ulaşan bilgiler, ilk elden ana düşmanı ve Batman'in nasıl bir karakter olacağını vurguluyor.

DC'nin en büyük kötülerini bir araya getiren film, bir görev için hükümetle İntihar Timi üyelerinin anlaşmasını anlatıyor. Bu anlaşmaya göre, hükümetin verdiği görev yerine getirilirse halihazırda tutuklu bulunan süer kötüler, ceza indirimi alacak. Ana düşman ise The Adversary isimli bir karakter olacak. Antik büyücülere benzeyen, o dönemin tanrılarının özelliklerine sahip The Adversary, ilk kez karşılaşılan bir karakter.