Gerçek kötü olmak kolay değil, sevilen bir gerçek kötü olmak ise hiç kolay değil! Suicide Squad karakterlerinin hepsi, bu ikisini de başarıyor. Öyle ki hayranları, onlar gibi görünebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Cosplay sanatçıları, her yapımdan olduğu gibi, Suicide Squad'dan da ilham alıyor. Ancak şimdi işin rengi değişti. Artık Suicide Squad başlıklı bir cosplay yarışması var.
14 Haziran 2016 10:08
Suicide Squad için giyiniyorlar
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Suicide Squad için, cosplay yarışması düzenleniyor.
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