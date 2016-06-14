14 Haziran 2016 10:08 Suicide Squad için giyiniyorlar Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Suicide Squad için, cosplay yarışması düzenleniyor.

Gerçek kötü olmak kolay değil, sevilen bir gerçek kötü olmak ise hiç kolay değil! Suicide Squad karakterlerinin hepsi, bu ikisini de başarıyor. Öyle ki hayranları, onlar gibi görünebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Cosplay sanatçıları, her yapımdan olduğu gibi, Suicide Squad'dan da ilham alıyor. Ancak şimdi işin rengi değişti. Artık Suicide Squad başlıklı bir cosplay yarışması var.





Hayranların en sevdiği kötü karakterin kılığına bürünmesi üzerine Warner Bros. Pictures bir yarışma düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu yarışmada katılımcılar, sevdikleri karakteri başarılı bir şekilde temsil edip yarışamda oy verenlerin desteğini kazanırsa büyük bir ödül kazanıyor.

Yarışmanın ödülü oldukça ilgi çekici ve bir cosplay sanatçısı için bulunmaz türden. En çok oyu lan yarışmacılar, 21 - 24 Temmuz arasında San Diego'da gerçekleştirilecek olan Comic-Con International: San Diego'ya katılma hakkı kazanacak. Fuar süresince Warner Bros.'un tüm etkinliklerine de katılabilecekler. Katılımcılar Deadshot, Joker, Harley Quinn, Colonel Rick Flag, Amanda Waller, Captain Boomerang, Diablo, Killer Croc, Enchantress, Slipknot ya da Katana’nın kılığına bürünebiliyor.