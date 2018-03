Suicide Squad'dan 8 yepyeni bilgi

Suicide Squad cephesinde asla bir yavaşlama yok. Filmin çekimleri sırasında her şey gizlilikle giderken, post prodüksiyon sırasında ortaya onlarca bilgi saçıldı. DC hayranları, süper kötülerine kavuşmak için gün sayıyor. Warner Bros, filmin yaratıcı ekibi için özgürlük ortamını yarattı ve bunun karşılığını almaya hazırlanıyor. Bu sırada DC Comics cephesinde Justice League hazırlıkları devam ederken Suicide Squad bir nevi geçiş filmi niteliğini üstlenmiş durumda. DC büyük açılışı Justice League ile yapacak elbette, ancak bu demek değil ki Suicide Squad ondan daha az önemli... Suicide Squad ile ilgili vurgulanan en önemli şey, hali hazırda tüm başrolleri süper kötülerden oluşan ilk film olması. Bu yeganeliğin tüm avantajlarını da sonuna kadar kullanmak durumunda olduğu belli. DC ve Warner Bros, bunu tüm gücüyle kullanıyor ve filmi her geçen gün daha da ilgi çekici bir hale getirecek bilgiler yayınlıyor. Film hakkında yakın zamanda duyduğumuz her şeyi sizin için bir araya topladık. Bunlar öyle ufak tefek bilgiler değil, lütfen dikkatli kullanın!











1. Scott Eastwood hakkında bazı tartışmalar

Bir yıl kadar önce Warner Bros, birkaç gazeteciyi ofisine davet edip işin pazarlama kısmındaki dişlilerinin çalışmasını sağladı. O sırada en çok sorulan sorulardan birisi Scott Eastwood'un rolünün ne olacağıydı. Collider'a göre Eastwood "Suicide Squad'dan bağımsız ve çizgi roman karakteri olmayan bir askeri oynayacak. Görevi Suicide Squad'ın görevinden bağımsız olacak". Öyle görünüyor ki bu olay bu kadar. Yani Scott Eastwood ne Nightwing, ne Deathstrone ne de Poison Ivy!

Tabii ki bu kadar değil. Comicbook.com, Richard Buckl isimli bir yapımcıyla yaptığı röportajda bu konuyla ilgili biraz daha bilgi almış. Ondan alınan bilgilere göre de, Eastwood, oldukça etkili bir rolde, çok önemli ve birçok kez karşımıza çıkacak.







2. En büyük kötü, bilinmeyen kötü!

Bu ara başlık, eğer tanıdık birinden bahsediyor olsaydık "en büyük kötü bizim kötü" olacaktı, ancak The Adversary'i kimse tanımıyor. Önceki yazımızda da bahsettiğimiz gibi, The Anniversary, ilk kez karşılaşacağımız bir karakter.

Yine Comicbook.com'a göre, Richard Suckle ve Andy Horowitz, Suicide Squad karakterlerinin kozlarını paylaşacağı ana düşmanın ismi The Adversary ve asla Superman çizgi romanlarında karşımıza çıkan Adversary değil. Suicide Squad gerçekten bizimle oyun oynuyor ve bu oyun çok keyifli gelmeye başladı!

The Adversary, fragmanlarda görülen siyah yaratıkların yöneticisi konumunda ve bu siyah yaratıklar Adversary'nin Gözleri olarak adlandırılıyor. Öte yandan tuhaf bir şekilde hepsinin üstünde yamalarla "Karanlığa Eşlik Et" yazıyor.







Joker ve Enchantress sadece "ikinci dereceden kötü" ve Adversary isimli bu tuhaf yaratık bütün ipleri elinde tutuyor.







3. Enchantress'in dönüşü uhteşem olacak mı?

Filmle ilgili aşırı bilgi vermekten kaçınıyoruz. Ancak The Task Force X'in (yani İntihar Timi/Suicide Squad'ın) elemanlarından biri olarak Amanda Walker tarafından seçilen Enchantress, birden saf değiştirebilir. Değiştiriyor olabilir. Değiştirir mi dersiniz?







4. Ike Barinholtz ne yapacak, kim olacak ne olacak?

Ike Barinholtz, Captain Griggs'i canlandıracak. Captain Griggs'in DC çizgi romanlarından tanıdığımız Keith Griggs'le bir bağlantısının olduğu neredeyse ortada.













5. Joker, Joker, yine Joker...

Çok konuşuldu, eminiz ki film vizyona girdikten sonra da çok konuşulacak ve Joker tartışması asla bitmeyecek. Suicide Squad, Jared Leto'nun ismi Joker olarak açıklandığından beri, büyük bir hararetle tartışılıyor. Hele ki Joker'in ilk pozları yayınlandığında birçok DC hayranı "iyi de bu bizim Joker değil ki" dedi.

Aslında, Jared Leto'nun Joker'i, şu ana kadar geçmişten günümüze gördüğümüz bütün Joker'lerin bir karışımı olarak hazırlanmış. Tasarımcılar ve Leto, birlikte uzunca bir süre çalışmışlar ve iyi bir araştırma yapmışlar; bu apaçık ortada. Şöyle bir Joker çizimlerini ve sinematik evrendeki yansımaları inceleyecek olursanız, bu gerçekten ortaya çıkıyor.







6. Batman'li sürpriz dans performansı

"Bu nereden çıktı" demeyin lütfen, her şeyin ters yüz edildiği bir yapımla karşılaşacağımızdan çok uzun zamandır emin değil miyiz sanki?

Joker'in kulübü Grin And Bare It'tegeçen flashback sahneler, filmin ana yapısını oluşturuyor. Bu flashback'lerle Joker'in diğer birçok karakterle olan ilişkilerine ışık tutulacak. Dans işinden çok bahsetmeyelim, sürpriz olsun.







7. Rick Flagg-Amanda Waller sürtüşmesi

Suicide Squad'daki Rick Flagg ve Amanda Waller sürtüşmesi, bilindik bir şey. Ancak eğer gerçekten bundan haberdar değilseniz, öyle görünüyor ki filmde bu sürtüşmeye fazlasıyla şahit olup bu sürtüşmenin canınızı sıkmasına izin vermek zorunda kalacaksınız. İkili pek dost gibi olmasalar da Flagg, Waller'ın sağ kolu durumunda. Amanda Waller'ı canlandıran Viola Davis Entertainment Weekly'e verdiği bir röportajda ikilinin ilişkisinden ve David Ayer'in bu ilişkiyi nasıl yönetttiğinden bahsetmiş:

"David benim Joel Kinnaman'a katıksız bir nefret duymamı sağlado. Bu tamamen yanlış ama bana ciddi bir etkisi de oldu. Rick Flagg karakterinin de benden nefret etmesine yol açtı bu. David istediğini alşmış oldu böylecek."

Flagg karakterini canlandıran Joel Kinnamon da benzer şeyler söylüyor:

"Söylediği bazı şeyler beni gerçekten çok kızdırdı. Gerçekten ihanete uğradığımı hissettim. David'in bana hissettirmeye çalıştığı gibi hissettim aslında. "