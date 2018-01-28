Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

18-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Sundance Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Tıpkı Sarmaşık gibi ikinci uzun metrajının da dünya prömiyerini Sundance’te yapan Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler, Dünya Sineması bölümünün En İyi Film Ödülü olarak addedebileceğimiz Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ödüllerin Amerikan sineması kısmında ise Desiree Akhavan’ın oyuncu kadrosunda Chloë Grace Moretz ve Sasha Lane’in yer aldığı filmi The Miseducation of Cameron Post, Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi olarak dikkat çekti.
2018 Sundance Film Festivali Ödülleri
ABD-Drama
Jüri Büyük Ödülü: The Miseducation of Cameron Post
Seyirci Ödülü: Burden
Seyirci Ödülü (NEXT): Search
Yönetmen Ödülü: Sara Colangelo – The Kindergarten Teacher
The Waldo Salt Senaryo Ödülü: Christina Choe – NANCY
Jüri Özel Ödülü (En İyi İlk Film): Monsters and Men
Jüri Özel Ödülü (Film Yapımında Mükemmellik): Reed Morano – I Think We’re Alone Now
Jüri Özel Ödülü (Oyuncu Performansı): Benjamin Dickey – Blaze
NEXT Yenilikçi Ödülü: Jordana Spiro – Night Comes On, Jeremiah Zagar – We the Animals
ABD-Belgesel
Jüri Büyük Ödülü: Kailash
Seyirci Ödülü: The Sentence
Yönetmen Ödülü: Alexandria Bombach – On Her Shoulders
Jüri Özel Ödülü (Kreatif vizyon): Hale County This Morning, This Evening
Jüri Özel Ödülü (Sosyal Etki): Crime + Punishment
Jüri Özel Ödülü (Hikaye Anlatıcılığı): Three Identical Strangers
Jüri Özel Ödülü (İlham Verici Film Yapımı): Minding the Gap
Dünya Sineması-Belgesel
Jüri Büyük Ödülü: Of Fathers and Sons
Seyirci Ödülü: This Is Home
Yönetmen Ödülü: Sandi Tan – Shirkes
Jüri Özel Ödülü: Matangi/Maya/M.I.A.
Jüri Özel Ödülü (Kurgu): Maxim Pozdorovkin, Matvey Kulakov – Our New President
Jüri Özel Ödülü (Sinematografi): Maxim Arbugaev, Peter Indergand – Genesis 2.0
Dünya Sineması-Drama
Jüri Büyük Ödülü: Kelebekler
Seyirci Ödülü: The Guilty
Yönetmen Ödülü: Ísold Uggadóttir – And Breathe Normally
Jüri Özel Ödülü (Oyuncu Performansı): Valeria Bertuccelli – The Queen of Fear
Jüri Özel Ödülü (En Uyumlu Oyuncu Kadrosu): Dead Pigs
Jüri Özel Ödülü (Senaryo): Julio Chavezmontes, Sebastián Hofmann – Time Share (Tiempo Compartido)
Kısa Film
Jüri Büyük Ödülü: Matria – Álvaro Gago
Jüri Ödülü (ABD-Kurgusal): Hair Wol – Mariama Diallo
Jüri Ödülü (Uluslararası-Kurgusal): Would You Look at Her – Goran Stolevski
Jüri Ödülü (Kurgusal Olmayan): The Trader (Sovdagari) – Tamta Gabrichidze
Jüri Ödülü (Animasyon): Glucose – Jeron Braxton
Uluslararası Film Yapımı Ödülleri
Of Fathers and Sons (Suriye) – Talal Derki
Untitled (Hindistan) – Chaitanya Tamhane
Night On Fire (Meksika) – Tatiana Huezo