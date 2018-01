Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

18-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Sundance Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Tıpkı Sarmaşık gibi ikinci uzun metrajının da dünya prömiyerini Sundance’te yapan Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler, Dünya Sineması bölümünün En İyi Film Ödülü olarak addedebileceğimiz Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ödüllerin Amerikan sineması kısmında ise Desiree Akhavan’ın oyuncu kadrosunda Chloë Grace Moretz ve Sasha Lane’in yer aldığı filmi The Miseducation of Cameron Post, Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi olarak dikkat çekti.





2018 Sundance Film Festivali Ödülleri

ABD-Drama

Jüri Büyük Ödülü: The Miseducation of Cameron Post

Seyirci Ödülü: Burden

Seyirci Ödülü (NEXT): Search

Yönetmen Ödülü: Sara Colangelo – The Kindergarten Teacher

The Waldo Salt Senaryo Ödülü: Christina Choe – NANCY

Jüri Özel Ödülü (En İyi İlk Film): Monsters and Men

Jüri Özel Ödülü (Film Yapımında Mükemmellik): Reed Morano – I Think We’re Alone Now

Jüri Özel Ödülü (Oyuncu Performansı): Benjamin Dickey – Blaze

NEXT Yenilikçi Ödülü: Jordana Spiro – Night Comes On, Jeremiah Zagar – We the Animals

ABD-Belgesel

Jüri Büyük Ödülü: Kailash

Seyirci Ödülü: The Sentence

Yönetmen Ödülü: Alexandria Bombach – On Her Shoulders

Jüri Özel Ödülü (Kreatif vizyon): Hale County This Morning, This Evening

Jüri Özel Ödülü (Sosyal Etki): Crime + Punishment

Jüri Özel Ödülü (Hikaye Anlatıcılığı): Three Identical Strangers

Jüri Özel Ödülü (İlham Verici Film Yapımı): Minding the Gap

Dünya Sineması-Belgesel

Jüri Büyük Ödülü: Of Fathers and Sons

Seyirci Ödülü: This Is Home

Yönetmen Ödülü: Sandi Tan – Shirkes

Jüri Özel Ödülü: Matangi/Maya/M.I.A.

Jüri Özel Ödülü (Kurgu): Maxim Pozdorovkin, Matvey Kulakov – Our New President

Jüri Özel Ödülü (Sinematografi): Maxim Arbugaev, Peter Indergand – Genesis 2.0

Dünya Sineması-Drama

Jüri Büyük Ödülü: Kelebekler

Seyirci Ödülü: The Guilty

Yönetmen Ödülü: Ísold Uggadóttir – And Breathe Normally

Jüri Özel Ödülü (Oyuncu Performansı): Valeria Bertuccelli – The Queen of Fear

Jüri Özel Ödülü (En Uyumlu Oyuncu Kadrosu): Dead Pigs

Jüri Özel Ödülü (Senaryo): Julio Chavezmontes, Sebastián Hofmann – Time Share (Tiempo Compartido)

Kısa Film

Jüri Büyük Ödülü: Matria – Álvaro Gago

Jüri Ödülü (ABD-Kurgusal): Hair Wol – Mariama Diallo

Jüri Ödülü (Uluslararası-Kurgusal): Would You Look at Her – Goran Stolevski

Jüri Ödülü (Kurgusal Olmayan): The Trader (Sovdagari) – Tamta Gabrichidze

Jüri Ödülü (Animasyon): Glucose – Jeron Braxton

Uluslararası Film Yapımı Ödülleri

Of Fathers and Sons (Suriye) – Talal Derki

Untitled (Hindistan) – Chaitanya Tamhane

Night On Fire (Meksika) – Tatiana Huezo