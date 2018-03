Sundance film festivalinden tahminler

Dünya sinemasında en etkili olan ülke tartışmasız Amerika'dır. Ortaya çıkan akımların hemen hemen hepsini belli yönleriyle etkileyen bu ülkenin gözde oluşumu ise Hollywood'dur. Böylesine köklü ve maharetli bir oluşum ile baş etmenin zorluğu tahmin edebilirsiniz herhalde. Ancak zamanında Robert Redford’un öncülüğünde bir grup, Hollywood'a alternatif oluşturmak gibi bir işe giriştiler. Kabul edin ya da etmeyin ancak Sundance şehrinde oluşturulmaya çalışılan bu bağımsız sinema, bir yerlere geldi. Dünya çapında da bir Cannes ya da Berlin kadar olmasa da kabul gören bir festival oluşumu Sundance'de yerleşti. 19 Ocak’ta başlayan ve 29’una kadar sürecek olan bu festivalde yarışacak filmlerden bir derleme yaptık. Bakalım hangisi Hollywood'a iyi bir alternatif olarak oynalıp ödül kazanacak?





78/52

Bu sayıların ne anlama geldiğini bir anda çözememiş olmanız çok doğal. Ne de olsa ismi böyle kodlardan oluşan bir filme pek rastlamamışsınızdır. Alfred Hitchcock'un Pscyho filmindeki meşhur duş sahnesinin arka planıyla ilgili hazırlanan bu belgesel Alexandre Philippe isimli sinemacı tarafından hazırlandı. Ama neden “78/52”? Muhtemelen hala bunun üzerine düşünüyorsunuzdur. O yüzden sizi yormadan açıklayalım. Bu duş sahnesi toplamda 78 çekim ve 52 kesmeden oluşmakta. Acaba bu kadar kısa bir sahnenin bu kadar dolu oluşu mu ona böyle bir şöhret kazandırmıştır? Daha önce Philippe, George Lucas hakkında da bir belgesel yapmıştı. Bundan önceki yapımının da zombi kültürü hakkında olduğunu düşündüğümüzde onu, "büyük fenomenlerin belgeselcisi" olarak adlandırabiliriz.

Six Feet Under ve Ugly Betty gibi önemli televizyon dizilerinde yönetmenlik yapmış ve sinemada da kariyerini "komedi" dalında geliştiren Miguel Arteta, yine bir komedi filmi ile karşımıza çıkıyor. Daha önceden de dönemin gözde oyuncularıyla çalışan Arteta'nın Salma Hayek'ten aldığı performans, herhalde seyirciler bazında en merak edilen öğedir. Dünya premierini Sundance'de yapacak film, en büyük aday olmasa bilr yarışmanın en eğlenceli adaylarından biri.Micheal Showater'in yönetmenliğindeki "The Big Sick" Kumail Nanjiani'nin ve onun eşi Emily Gordon'um gerçek hikayesinden uyarlanmıştır. Hali hazırdaki evliliklerini kalema alan çift, kültürler arası evlerinden bir komedi yaratmayı başarmışlar. Nanjiani Pakistanlı bir Müslüman iken Gordon, Kuzey Karolinalı Amerikalı bir ailenin yazar olmuş kızıdır. İkisinin de yaratıcı mizahı, normal şartlar altında büyük sorunların var olabileceği bir evliliği gayet keyifli bir komediye çevirmiştir. Keşke herkes onlar kadar güzel görebilse birbiri arasındaki farkları.Geçen sene yaptığı "Cartel Lands" isimli belgeseli ile Emmy kazanan ve Oscar'a aday olan Matthew Heinman bu sene de dünyanın öteki ucuna, Suriye'ye gitti. Kamerasını, uyuşturucu sorunları yaşayan topraklardan bir iç savaşın yaşandığı coğrafyaya çeviren Heinman'in, etkili bir belgesel ile karşımıza çıkacağından şüphemiz yok. Ancak her ne kadar başarılı bir belgeselci de olsa böylesine farklı dinamiklerin işlediği iki olayın belgeselini iki sene içinde tamamlamak seyircide bir şüphe uyandırmalı. Acaba Heinman, sadece popüler olduğu için bu konuları belgelemeye çalıştı yoksa gerçekten hem Meksika hem Suriye, içine dert mi olmuştu. Bunu filmi izlediğimizde göreceğiz. Umarız belgesel etiğini bir an olsun aklından çıkarmamıştır.Komedileri ve belgeselleri arkamızda bırakarak bir dönem filmine geçiyoruz. Hillary Jordan'nın romanından Dee Rees ve Virgil Williams'ın senaryolaştırdığı filmin yönetmen koltuğunda da Rees oturuyor. II. Dünya Savaşı'ndan sonra evlerine, Missisipi'ye dönen iki kardeşin öyküsünü anlatan film, sıradan bir savaş filminden çok daha farklı bir portre çizeceğe benziyor. Savaştaki şiddet dolu günleri arkasında bıraktığını sanan kardeşler, çiftliklerine döndüklerinde nefret dolu hiyerarşinin orada da olduğunu fark edeceklerdir. Filmde öteki oyunculara göre tanıdık bir yüz var. Daha önce Breaking Bad'in sert adamı Mike (Jonathan Banks), bu filmde de kardeşlerin babası rolünde karşımızda olacak.Daha önce bir belgesel ve kısa metrajlı bir kurmaca geçmişi olan Margaret Betts, ilk defa uzun metrajlı bir kurmaca ile böylesine büyük bir yarışmada boy gösterecek. II. Vatikan Konsili ya da Vatikan II diye anılan dönemde geçen hikayede, kilise eğitimi alan genç bir kızın yaşantısı anlatılıyor. Hem inancı ile hem de kadınsı sorunları ile yüzleşmeye başlayan kızın öyküsü, ilk olarak 2013’te yayınlanan Oscar’lı “Ida”yı andırıyor. Bakalım Novitiate de o kadar başarılı bir yapım olabilecek miAHMET TOĞAÇ