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2 Mart 2018 18:20

Sundance ödüllü Türk filmi Kelebekler'den teaser

Filmde Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi isimler var.

“Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleri ile ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş olan genç yönetmenTolga Karaçelik senaryosunu yazıp yönettiği son filmi Kelebekler ile de başarı grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek vermeme kararı verdiği, dolayısıyla böyle bir destekten mahrum olduğu için zorlu bir prodüksiyon süreci geçirmiş olan Kelebekler'in Sundance'tan sonraki durağı Rotterdam Uluslararası Film Festivali olmuştu. Yıllardır görmedikleri babalarının aramasıyla bir araya gelen, birbirini pek tanımayan üç kardeşin hikâyesini anlatan film, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren ülkemizde seyircisiyle buluşacak.

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    Kelebekler
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