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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Şubat 2018 14:09

Sundance'in gururu galasını yaptı

Tolga Karaçelik'in Sundance'ten ödülle dönen filmi "Kelebekler" Avrupa galasını gerçekleştirdi.

Kelebekler Avrupa seyircisinin beğenisine sunuldu. Bağımsız filmlerin "kalesi" olarak görülen ve dünyadaki en büyük film festivallerinden biri olan Sundance Film Festivali'nde büyük ödüle uzanan, Tolga Karaçelik imzalı "Kelebekler", Avrupa galasını da dün itibariyle, Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri olan 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Kadrosunda Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı filmin Rotterdam galasında da sinemaseverlerden büyük alkış aldı. Çok sayıda ödül kazanan "Gişe Memuru" ve "Sarmaşık" filmleriyle akıllarda yer eden Tolga Karaçelik, "Kelebekler" ile başarı grafiğini yukarıya taşımaya devam ediyor.
"Kelebekler"in konusu, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin hikayesi üzerine kurulu. Bu üç kardeş, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmek zorunda kalıyorlar. Festival yolculuğuna devam eden "Kelebekler"in önümüzdeki aylarda vizyona girmesi bekleniyor.
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