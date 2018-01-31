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31 Ocak 2018 11:20

Sundance'te ses getiren filmden fragman

Sundance'te ses getiren korku filminden fragman yayınlandı

Doğaüstü bir kabusun anlatıldığı, prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde gerçekleştiren korku filmi Hereditary'den ilk fragman yayınlandı.


Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır...
Filmin Amerikalı senaristi ve yönetmeni Ari Aster, ilk yönetmenlik deneyiminde, aile içi bir parçalanmayı incelikle işleyerek korku öğeleriyle harmanlıyor. "Hereditary"nin başrollerini Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd ve Gabriel Byrne üstleniyor.
Merakla beklenen "Hereditary" 8 Haziran'da Amerika'da vizyona girecek.

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