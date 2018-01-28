Sundance'ten en iyi film ödülü alan ilk Türk filmi oldu: Kelebekler

Tolga Karaçelik'in bağımsız filmlerin katıldığı en prestijli festivallerden biri olarak görülen Sundance'ten aldığı “Dünya Sineması / Drama” dalında Büyük Jüri Ödülü' heyecan yarattı. Daha önce Sarmaşık filmiyle de festivale katılan Tolga Karaçelik, dünya prömiyerini Sundance'te yaptığı filmi Kelebekler'de30 yıl ayrı kaldıktan sonra babalarının çağrısıyla Hasanlar Köyü’ndeki evlerine çağrılan üç kardeşin öyküsünü anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Bartu Küçükçağlayan, Tolga Tekin, Tuğçe Altuğ, Ezgi Mola ve Serkan Keskin gibi isimler bulunuyor. Senaryosu da Karaçelik tarafından yazılan filmde üç kardeşin, hayatlarını kaybeden babalarının vasiyetinde yazdığı gibi kelebekler köye geldiği zaman gömülmesi için beklerken birbirleri ve babaları hakkında ilginç şeyler öğrenmelerini karakteristik bir anlatıyla izleyiciye sunuyor.

Rezervuar Köpekleri, Whiplash gibi birçok önemli filmin dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali, ünlü aktör Robert Redford’ın 1981 yılında kurduğu Sundance Enstitüsü tarafından, her yıl ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleştiriliyor. İlk olarak Birleşik Devletler Film Festivali (United States Film Festival) adı altında 1978 yılında kurulan ve Redford’un, 1985 yılında Sundance Enstitüsü bünyesine dahil ettiği festival, 1991 yılında da resmi isim değişikliği ile Sundance Film Festivali olarak anılmaya başladı. John Cooper’ın festival direktörlüğünü yürüttüğü, yılın A klasman ilk büyük film festivali olan Sundance Film Festivali, dünyanın en iyi beş film festivali arasında yer alıyor.

Tolga Karaçelik'e bu prestijli ödülü kazandıran Kelebekler filminin teasırına aşağıdan ulaşabilirsiniz.