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8 Şubat 2018 10:17

Sundance'ten ödülle dönen Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu

Sundance'ten ödülle dönen ilk Türk filmi olmayı başaran Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu

Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği, geçen haftalarda prömiyerini gerçekleştirdiği Sundance Film Festivali'nden ödülle dönmeyi başaran Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu.

Tolga Karaçelik imzalı Kelebekler, Ocak ayının sonunda yerli sinemaseverleri sevindiren müjdeli bir haberin başrolündeydi. Karaçelik'in bir önceki başarılı yapımı Sarmaşık gibi prömiyerini Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde yapan Kelebekler, bu bölümün en prestijli ödülü olan Jüri Büyük Ödülü'ne uzanmayı başararak bir ilke imza attı.
Tolga Karaçelik'in Sundance'dan ödülle dönen filmi Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beklentilerin aksine destek vermeme kararı verdiği, dolayısıyla böyle bir destekten mahrum için çetin bir prodüksiyon süreci geçiren Kelebekler'in Sundance'tan sonraki durağı Rotterdam Uluslararası Film Festivali olmuştu. Bugün itibarıyla Türkiye'deki sinemaseverlerin de filme ne zaman kavuşacağı netleşti. Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan ve Tuğçe Altuğ'un başrollerinde yer aldığı, yıllardır haber alamadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelen, birbirini pek de tanımayan üç kardeşin hikâyesini anlatan film, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.
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