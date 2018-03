Süper kadınlar

Süper kahraman filmlerinde hep erkek kahramanlar izliyoruz. Peki neden? Erkeklerin kadınlardan daha güçlü oldukları için mi? Eğer böyle düşünüyorsanız bu kadın süper kahramanları görmenizi öneririz. Çünkü bu kadın süper kahramanlar en az onlar kadar güçlü. Belki hiçbir filmde net olarak kadın ve erkek süper kahramanların "teke-tek" bir savaşını görüp hangisinin daha güçlü olduğunu tayin edemeyeceğiz. Ancak yine de kadınların, hakkı yenmeyecek seviyede "süper" olanlarını bu liste sayesinde hatırlayacağız.





Sue Storm

Görünmez kadın lakabı ile de tanıdığımız Sue Storm, Fantastik Dörtlü'nün içindeki tek kadın süper kahraman. Doğuştan bir süper güçün yerine sonradan maruz kaldığı bir "uzay macerasından" sonra manyetik güçlere sahip olması onun liste dışı kalmasına neden değil. Sinemada ilk defa çok da parlak olmayan '94 yapımı Fantastik Dörtlü filmi ile görünse de ondan yaklaşık 30 yıl önce TV dizi ve animasyonların seyirci karşına çıkmıştı. Marvel Sinematik Evreni dahilinde Fantastik Dörtlü'den başka bir yapımda pek sık görünmeyen Sue Storm, fiziksel boyutlarda olmasa da manyetik alanda birçok kahramandan çok daha kuvvetli.





Catwoman

Birçok filmde, özellikle Batman filmlerinde görünen "Kötü Kedi Kadın", sonunda 2004 senesinde bireysel filmine kavuşmuştu. Büyük beklentilere ve sağlam oyuncu kadrosuna rağmen ne yazık ki film Amerika'daki gişesinde bütçesinin yarısını bile karşılayamamıştı. Kedi kuyruğuna atıfla kullandığı kırbacı sebebiyle bazılarına göre fazla çekici olan karakter, genellikle siyah deri kostümü ile görünmesine rağmen daha farklı birçok kostüm ile şimdiye kadar seyirci karşına çıktı.





Captain Marvel

Genellikle bireysel tavırları ile tanıdığımız Captain Marvel kimi zaman Ms. Marvel olarak da anılır. Ms. Marvel, henüz Carol Danvers halindeyken kaza sonucu, Kreeler tarafından bir makinenin radyasyonuna maruz kalarak süper güçleri olan bir savaşçıya dönüşmüştür. Bu şekilde de üstün önsezi ve uçabilme becerilerine sahip olan kadın fazlası ile güçlü biri olarak karşımızda bulunmaktadır.





She-Hulk

Koca yeşil devimiz Hulk'un kadın versiyonu... Bruce Banner'ın kuzeni olmasına rağmen ailede kalıtsal bir "yeşil devlik" ne yazık ki bulunmuyor. Ancak Jennifer Walters vurulduktan sonra Banner'ın onun, kendi kanı ile hayata tutunmasını sağlaması kadını bildiğimiz erkek Hulk'tan aşağı kalmayan bir seviyeye çıkartmış. Yeşil deve dönüşebilen She-Hulk'u henüz animasyonlar dışında canlı kanlı görmesek de eminiz birçok kişinin hayran olcağı bir kadın olacaktır.





Scarlet Witch

Asıl adı Wanda Maximoff kötü "cadı" şans ve zamanla oynama yetenekleri ile tanınmaktadır. Magneto'nun çingene Magdadan olma Wanda'nın çocukluk hikayesi ise acıklı olmasının yanında ilginç. İkiz kardeşi Pietro ile annesinden ayrı büyüyen Wanda, bir felaketten Magneto yardımı ile kurtarılır. Ancak daha sonra kardeşler kötü mutantlar grubundan ayrılıp doğru yola girip Avengers'a katıldılar.





Black Widow

Şu sıralar bireysel filminin çekileceği konusu hayli etrafta dolaşan Black Widow, KGB'nin sahip olduğu en iyi ajanlardan birisiydi. Gerçek adı Natasha Romanov olan kadın, henüz yeni denilecek bir vakitte, 2006'da Marvel Sinematik Evreni içine dahil oldu. Yine bu kadar kısa süre onun seyirciler tarafından sevilmesine ve bireysel hikayesinin talep edilmesine neden oldu. Ancak bunda, 2010'da bu yana Natalie Rushman'ı canlandıran Scarlett Johansson payı elbette ki çok büyüktür.





Storm

Adı üstü ile "fırtına" olan bir süper kadın kahramandan beklenilen şey herhalde hava ile ilgili birkaç gücü olmasıdır. X-Men'in ikinci lideri olarak da bilinen kadın, Havayı kontrol edebilmekte, her türlü hava olayı yaratabilmekte, hava akımını kullanarak nesneleri hareket ettirebilmekte ve elbette ki uçabilmekte. Zayıf da olsa bir telepatik güce sahip olması onu Marvel evreni içinde yeterince kıymetli bir karatket yapmaya yetiyor.





Psylocke

X-Men Apocalypse filmi ile ilk defa sinemada görünür biçimde izleyeceğimiz Psylocke, daha önceden çok ufak anlarla seyirci karşısına çıkmıştı. Bu belli belirsiz görüntülerin ardından Psylocke, Olivia Munn'ın performansı ile son x-Men filmindeki gözde karakterlerden biriydi. Eski dövüş ustası olan kadın, telekinetik güçlerini ise ciddi bir silah olarak kullanmaktadır.





Wonder Woman

Lynda Carter ise uzun bir süre Wonder Woman denilince akla gelen kişi olmuştu. 1975 yılında yapılan TV dizisinde hafızalarına kazınan bu karakterin bireysel filmi ise yaklaşık bir sene sonra seyirci ile buluşacak. Uçma yetisine sahip olan kadının en bilindik silahı ise istediği her yere atabildiği halkasıdır. Bunun yanında kendisine atılan nesneleri de durdurma ve geri püstkürtme yeteneğine sahip olan kadın, Marvel evreni için çok değerli bir yapıya sahip olan en güçlü kadınlardan biridir.







AHMET TOĞAÇ