Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi

Bazı süper kahraman filmleri alabildiğine keyifli ve eğlenceliyken, bazıları da tam aksine karanlık ve zorlu filmler. Her süper kahraman filmi aynı olmak zorunda değil tabii, bu yüzden bu farklılıklar izlerken alabildiğine zevk veriyor. Ne yazık ki süper kahramanlar için hüzünlü sahne genelde bir arkadaşının (ya da başka bir süper kahramanın) ölümü oluyor. Çizgi romanlarda bir süper kahraman öldüğüyle kalmasa, dirilme imkanı bulsa da böyle oluyor. Kesinlikle süper kahraman filmleri eğlenceli olmalı ama her nasılsa, karakterlerin geçmişine ve daha doğrusu mitolojisine inebilmek için senaristler, daha derinlere ve daha dramatik parçalara yönelmek zorunda kalıyor. Bunu aklınıza tutarak mendilleri hazırlayın, bol hüzünlü bir listeyi okumaya başlıyorsunuz.

7. Superman güçlerini kaybediyor (Superman II)









Christopher Reeve, birçok kişi için Superman'in karşılığıydı. Kriptonlu kahramanı sadece doğru bir şekilde vücuda getirmedi, ayrıca karakterin insan yanını da oldukça iyi bir şekilde ortaya koydu. Superman II'nin Richard Donner tarafından düzenlenen versiyonunda, Superman sevdiği kadın Lois Lane ile bir ömür geçirmeyi tercih ederek bildiği her şeyi unutmayı kabulleniyordu.

Babası Jor-El'e göreyse durum biraz farklıydı. Jor-El bu durumu, dünyalıların Superman'i olmayacak hallere düşürdüğüne yormuştu. Oğlu Kal-El (ya da Clark Kent ya da Superman) nihayetinde güçlerinden vazgeçip tam bir insan gibi yaşamayı istemişti. Babası bunu bencilce buluyordu ama bu Clark Kent'in aldığı en önemli karardı belki de.



6. Zod'un ölümüne Superman'in tepkisi (Man of Steel)









Superman düşmanlarını öldürmeyi pek de tercih etmez. Çizgi romanlarda da çok sık karşımıza çıkmaz. Yakın tarihin en dokunaklı süper kahraman filmi sahnelerinden biri de bu konu üzerine ortaya çıkmış zaten. Zack Snyder'in Man of Steel filminde, Superman ailesini kurtarman için General Zod'un boynunu koparır. Olay o kadar kötü bir noktaya gelmiştir ki, Kriptonlu düşmanını öldürmek zorunda kalmıştır bizim pamuk kalpli süper kahramanımız. Bundan dakikalar önce Zod Superman'i onun da öleceği konusunda uyarır ve Superman ölür. Ya da hadi şöyle diyelim; "ölmüş müdür?"









5. Jonathan Kent'in ölümü (Man of Steel)









Superman'in hikayesi, her filmde oldukça hüzünlüydü. Çizgi romanlarda sevilen karakterlerin (özellikle babaların) ölümü, kahramanların bir süper kahramana dönüşmesinde önemli kilometre taşlarını işaret ediyor. Altın ve Gümüş Çağ'larında çizgi rmanların Sperman, Batman ve Superman gibi en ünlü kahramanları, önemli kayıplar yaşamıştı, bu kayıplar da onların var olma sebepleri haline gelmişti. Aslında Superman bir süper kahraman olmayı seçmemişti, babası öyle olmasını istemişti.

Kevin Costner'ın canlandırdığı Jonathan Kent, oğlunun güçlerini saklamak ve onun zarar görmesini egellemek istiyordu. Bunu filmde özellikle Clark Kent'in Lois Lane'e "Babam insanların benim kolduğumu öğrenmeleriyle beni reddedeceklerini, benden korkacaklarını düşünüyordu" demesinden anlıyoruz.

clark daha sonra babasını bir fırtınada babasını kaybettiğini anlatıyor: "Babamın ölmesine izin verdim, çünkü ona güvendim. Çünkü bana beklemem gerektiğini, dünyanın bana hazır olmadığını söyledi." Filmle ilgili görüşünüzün ne olduğu hiç önemli değil; ama Jonathan'ın Clark'a eliyle onu kurtarmaması için yaptığı işaret gözünüzden bir damla yaş getirmiş olmalı.









4. Gwen Stacy'nin ölümü (The Amazing Spider-Man 2)









Emma Stone'un Gwen Stacy rolünü oynayacağı açıklandığı gün bile çizgi roman hayranları, onun ölüp gideceğini biliyordu. Daha sonra da Shailene Woodley'in Peter Parker'ın sevgilisi ve gelecekteki eşi Mary Jane Watson olarak açıklanmasıyla, bunun ne anlama geldiği iyice ortaya çıkmış oldu. Ancak yine de Gwen Stacy'nin ölümü ve o sahnenin tüm güzelliğiyle işlenişi, oldukça üzücü gelmişti herkese. Bu arada Emma Stone'un güzelliğinden bahsetmeden de olmaz.









3. Alfred'in gidişi /The Dark Knight Rises)









"Seni ektim, kemiklerini düzenledim. Ama gömmeyeceğim. Wayne ailesinden yeterince kişi gömdüm ben" diyor Alfred filmin bir noktasında Bruce Wayne'e. Daha sonra Bruce Alfred'in gitmesine izin vererek sadece "Güle güle Alfred" diyor. Başka bir şey söylemeye pek gerek yok sanki.









2. Ben Amca'nın ölümü (Spider-Man)









"Büyük güç, büyük sorumlulukla gelir" sözünü Spider-Man filminden hatırlıyoruz. Bu söz, Ben Amca'nın sıkça kullandığı bir sözdü filmde. Ne yazık ki Peter Parker'ın tüm o sorumlulukları alarak büyük ve güçlü bir süper kahramana dönüştüğünü göremedi. Üstelik Ben Amca'nın ölümü Peter Parker'ın hatasıydı. Çünkü onu öldüren kişi, olaydan birkaç dakika önce Peter'ın gitmesine izin verdiği bir hırsızdı. Gerçekten kaldırılması zor bir yük.











1. Heath Ledger'ın final sahnesi (Batman: The Dark Knight)







Heath Ledger'ın kariyerinin son filmi, belki de son sahnelerinden birisi. Sırf bu bile sahneyi dramatik yapmaya yetmiyor mu? Ancak sahne başlı başlına oldukça dramatikti zaten. Şu alıntı bile yeterli: Heath Ledger'ın kariyerinin son filmi, belki de son sahnelerinden birisi. Sırf bu bile sahneyi dramatik yapmaya yetmiyor mu? Ancak sahne başlı başlına oldukça dramatikti zaten. Şu alıntı bile yeterli:

"Gitmeme izin veremiyorsun, değil mi? Durdurulamaz bir güç hareket ettirilemeyen bir maddeyle buluştuğunda böyle oluyor işte. Sen bozulmaz bir şeysin değiş mi? Beni öldürmeyeceksin, kişisel doğruculuğun yüzünden; ve ben seni öldürmeyeceğim çünkü çok eğlencelisin. Bence biz, bunu sonsuza kadar yapmaya devam edeceğiz."

Biliyorduk ki bu sonsuza kadar sürmeyecekti. Bu bile ağlamak için yeterli bir sebep değil mi?