Süper kahramanların bir günde değişen filmleri

Bir filmin ilk aşamadan beyaz perdeye geldiği uzun süreçte, orijinal fikirden büyük ölçüde sapmalar sık sık yaşanır. Özellikle süper kahraman filmleri, bu aşamaların en büyük kurbanlarındandır. İşin içine yapımcıların büyük ekonomik yatırımları da girince filmin yaratıcı ekibinin eli ayağına dolaşabiliyor. İşte sizin için derlediğimi “senaryo masasında ve set içinde” değişme uğrayan süper kahraman filmleri.





Batman Forever

1997’de vizyona çıkan devam filmi Batman & Robin kadar küçük düşürücü bir yapım olmasa da, Batman Forever, takvimleri 30 yıl geriye götürdü. Filmi izlemeyenler için küçük bir anekdot düşelim, bu otuz yıl meselesi herhangi bir zaman makinesine yapılmış bir atıf değil. Film Batman serisini, 60’ların TV şovları seviyesine indirdi. Çıkan sonucu ancak bu şekilde özetleyebiliriz. Filmin yönetmeni Joel Schumacher’in ilk açıklamalarına göre Batman Returns’ü, Tim Burton’dan devralması istenildiğinde o, Frank Miller’ın “Batman: Year One” isimli çizgi romanının bir uyarlamasını yapmayı planlıyordu. Maalesef Warner bros. seriyi tekrar başlatmak istemedikleri için bu fikri veto etti. Ancak işin komik kısmı ise Schumacher’ın karakteri ele alırkenki başarısızlığından dolayı birkaç yıl sonra bu fikri kabul edip seriyi yeniden çekmeleri gerekmesiydi.





The Dark Knight

Saçmalıktan muhteşemliğe... Batman Forever ve The Dark Knight, aynı süper kahramanı paylaşmaktan başka görünür pek ortak noktaları yok. Ancak ikisi de orijinal konsept ve final üretimi arasında pek çok değişiklikler geçirdiler. Başlangıçta, senarist David s. Goyer’ın, Batman Begins serisi için planı onu iki koca bölümden oluşan hikayenin ilk bölümü yapmaktı. İlk fikir Joker’in, Harvey Dent asit sonucu yüzünün yanması ile sonlanacaktı. Böylece karakterin orijinalliğine de çizgi romanlardan ayna tutulacaktı. O zaman ikinci film, Dent, “iki yüzlü” hale geldiği için, The Dark Knight’ın final sahnesinin ölçekle çizilmiş versiyonu gibi olacaktı. Yazılırken nasıl olduysa, anlatım tarzı daraltıldı ve fikir, tek bir film haline getirildi. Sonuçta da sinemasal bir harika ortaya çıkıverdi.





Spider-Man 3

Spider-Man 3’e yöneltilen en can alıcı eleştiriler, Venom’u işleyişineydi. Venom, filmin odak noktası olmak yerine, gelmiş geçmiş en havalı ve en sevilen örümcek adam kötü adamlarından biri olarak sadece filmin sonunda 20 dakika görünüyordu. Ayrıca bu karakter için tercih edilen isim Topher Grace de pek mantıklı bir alternatif olarak görülmedi. En azından seyirci tarafından… Gerçi o zamanlar Venom’un orijinalde filmde olması da gerekmiyordu. Hatta filmin yönetmen Sam Raimi de karakteri sevmediğini açıklamıştı. Film için ikincil kötü karakteri için ilk olarak Vulture düşünülüyordu. Raimi, bu karakterin kostümünün altında Ben Kingsley’i görmek istiyordu. Yürütücü yapımcı Avi Arad, bir şekilde, Venom’un geniş popülerliğinden dolayı filmde görünmesinde son derece etkin bir rol oynadı. Neticede de onun dediği oldu.





The Avengers

Evrensel olarak sevilen The Avengers, 2012’de geri gelip gişe rekorları kırmıştı. Ancak bazı hayranlar, bu geri dönüşten çok da memnun değillerdi. Çünkü filmi, orijinal çizgi romanlardaki takımın mükemmel bir uyarlaması olarak görmüyorlardu. Normalde Ant-man ve Wasp’ın olduğu yere, iki S.H.I.E.L.D. ajanı Black Widow ve Hawkeye yerleştirilmişti. Filmin senarist ve yönetmeni Joss Whedon’un sağlam bir Marvel hayranı olması düşünüldüğünde, bu değişikliğin neden yapıldığını anlamak çok güç. Janet van Dyne, diğer adıyla Wasp, önceki senaryo taslaklarında aslında vardı. Ancak, Whedon şunu itiraf etmişti, her ne sebepten olursa olsun, “Bu senaryo ile başaramayacaktı.” Bundan kısa bir süre sonra Scarlett Johansson, Marvel sinematik evrenine Natasha Romanoff olarak katıldı ve Janet’in kendi için ayrılan yerini aldı.





Batman

Geçmişe bakılınca, Dynamic Duo’yu kırmak ve Robin’i, 1989’un Batman’i ve devam filmi olan Batman Returns’te oynatmamak mükemmel bir karardı. Ne de olsa filmin, büyük zahmetler ile koruduğu ve devam ettirdiği koyu tonun sürekliliğinin sağlanmasında yardım etti. Ancak, ilk başta Boy Wonder, Batman’ın efsanelerinde o kadar büyük bir rolmüş gibi görülüyordu ki nerdeyse iki filmde de oynayacaktı. İlk olarak Batman’da görünecekti. Kiefer Sutherland onu oynamak için sıraya girmişti. Ta ki karakter çekim için kabul edilen son senaryo metninden kaldırılana kadar. Batman Returns’te görünmeye bile yaklaşmıştı. Tim Burton’un karakter için fikri onun, genç ve siyahi bir araba teknisyeni olmasıydı. Marlon Wayans role gerçekten atandı ve kostüm denemelerine katıldı. Sonunda, üçüncü filme kadar onu uzak tutmaya karar verildi. Orada da Chris O’Donnell tarafından canlandırılacaktı.



AHMET TOĞAÇ