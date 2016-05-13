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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Mayıs 2016 02:28

Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri

Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?

Süper kahraman filmleri uzun zamandır hayatımızda. Ayrıca bu yapımlar modern mitolojik figürlerimizi oluşturuyor. Bu figürleri oluşturan en belirgin etken ise kostümler. Fakat süper kahramanlarımıza hayat veren aktörlerden bazıları, giydikleri "karizmatik" kıyafetlerden çok da memnun gözükmüyor.


Andrew Garfield
Andrew Garfield, Amazing Spider-Man filmlerinde oynadı ve bize Peter Parker'a ve Gwen Stacy ile arasında olan ilişkiye farklı bir bakış açısı kattı. Garfield'ın göz gezdirmemizi istemediği konu; Spiderman kıyafetiyle arasındaki ilişki ve kıyafetinin ne kadar rahatsız ve parıltısız olduğu.


Chadwick Boseman
Chadwick Boseman, Marvel'in Captain America: Civil War ile birlikte, Black Panther karakterini canlandıran ilk kişi olma onuruna sahip oldu. Fakat zorlu bir kedi kıyafetine sıkışmak zorundaydı. Kostümünün içindeyken doğru dürüst nefes bile alamadığını söyleyen Boseman, aynı zamanda özellikle terinin vücudundan aşağı aktığını ve kaşınan yerlerini kaşıyamadığından bahsetti.


Scarlett Johansson
ABC News'e göre ilk Avengers filmiyle alakalı bir nightline ropörtajında "Çok sıcaktı. günün sonunda çoraplarımın suyunu sıkmak zorunda kalmıştım" dedi. O kadar sıcaktı ki, bir kavga sahnesini çekerken haslüsinasyon gördüğü söyleniyor.


Malin Akerman
Kostümlerinin içinde terleyen bazı aktörler kadar, Malin Akerman'ın Watchmen filmindeki Silk Spectre kostümü de onum için tamamıyla farklı bir deneyim oldu. Celebuzz'a göre Akerman, Maxim'e kauçuğun hammaddesinden yapılan kostümünün berbat koktuğunu söylemiş. Teşbihte hata olmaz denir ama Akerman, kostümü çıkarılmış kondoma benzitiyordu. Ne yazık ki bu benzetmenin masumca yapıldığını söyleyemeyiz.


Olivia Munn
X-Men: Apocalypse'de Psylocke'u oynayan Olivia Munn'un, o mor kostümüne girene kadar biraz yardım almış. Daha açık ifade etmek gerekirse onu kıyafete sokmak için iki kadın ve çokça yağ kullanmış. Bunu her sahne çekiminde tekrardan yapmak zorunda olmanın zorluğu da eklenince hayli utanç verici bir uğraş olduğu düşünülebilinir.


Rebecca Romijn
Rebecca Romijn, X2: X-Men United'ı çekerkenki Mystique karakterinin makyajında ne kadar zorlandığından bahsetti. Dört kadının sekiz saatte ortaya koyduğu makyaj, Romijn'in suratı ciddi anlamda yormuştur. En kötü kısmıysa, herkes kostümü giyerken onun tüm makyajın altında çıplak olmasıydı.


Margot Robbie
Margot Robbie Suicide Squad'da Harley Quinn seksi pantolonlarında muhteşem görünüyor. Fakat o kesinlikle bu durumdan hoşnut değil. İnsanlar, karakterin kıyafetinin sadece seksiliğine takılsa da Robbie, Queen'in kıyafetini erkeklerin onu kesmesi için değil parıltılı ve eğlenceli olduğu için sevdiğini söyledi. Özellikle yemek yedikten sonra tekrar hortumla ıslatılıp yapış yapış hale gelmenin bir oyum gereği olduğunun farkında olsa da o, bu durumdan hiç hoşnut değil.


Ben Affleck
Ben Affleck, Batman v Superman: Dawn of Justice filminde giydiği Batsuit'in pek de büyük bir hayranolmadığını açıkça belirtmişti. Pek çok erkek onun yerinde olmak istese de Affeck "Bu dünyadaki en saçma ve küçük düşürücü şeyi." diyerek süper kahramanlığım zorluklarından bahsetti.



AHMET TOĞAÇ

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