Süper kahramanların en süper filmleri

“Süper kahramanlar hayatımızın her yerinde.” demek isterdik ama onlar sadece beyazperdede canlılar. Sinemayla ilgili olan biri de ister sevsin isterse de nefret etsin, bu süper kahraman hikayelerine maruz kalırlar. Bugün daha çok türü sevenlere yönelik bir liste hazırladık. Ancak bu filmleri sıradan bulanlar da listenin belli başlıklarında hiç ummadıkları şeylere rastlayabilirler. Sözü fazla uzatmadan en süper, süper kahraman öykülerine doğru geçelim.Batman, süper kahramanlığı sürekli tartışılan bir kahraman olsa da Christopher Nolan'ın Batman serisi, bu tartışmaları herkese unutturdu. Çünkü Nolan sadece bir süper kahraman filmi değil, sinemasal açıdan da birçok seyirciyi kendine hayran bırakan bir fimdir. Aslında, birçok görüşe göre, filmin bu denli geniş kitlelere seslenmesindeki en büyük sebep Batman'in hikayesi değildi. Heath Ledger tarafından canlandırılan Joker karakteri, kelimenin tam anlamıyla "ortalığı kasıp kavurdu". Her ne kadar Heath Ledger'dan önce Joker'i canlandıran Jack Nicholson, bu karakterin hakkını verse de Ledger, Joker'i ikon haline getirmiştir. Oyuncunun beklenmedik ölümü de filmin daha büyük sükse getirmesini dolaylı yoldan etkilemiştir.Tüm süper kahraman filmleri bir yana, Avengers bir yana... Filmin hikayesi nasıl olursa olsun, onlarca süper kahramanı aynı anda beyazperdede izlemenin hazzını hiçbir şey veremez. İlk bölümünü 2012'de yayınlayam film, 2015'te de devam filmini gösterime soktu. Zaten ilk filmin Marvel Sinematik Evreni içinde en çok gişe hasılata sahip olan yapım olması da bu çekiciliği kanıtlıyor. Film, dünya çapındaki bilet satışlarından bir buçuk milyar doların üzerinde bir kazanç elde etti. 4 senedir de Marvel Evrenin'deki gişe birincisi.Sinema tarihindeki ilk modern Superman filmi, TV yönetmeni olarak kariyerini geçirmiş ve bu filmden iki sene önce The Omen ile tanınmış Richard Donner tarafından yönetilmiştir. İki buçuk saate yakın süren film, 55 milyon dolarlık bütçesi ile %600e yakın bir kar elde etmiştir. Tabi Marlon Brando'nun Superman evreninde olması da bu gişe hasılatını ciddi biçimde etkilemiştir.Süper kahraman filmlerinin nasıl bür matematikle işlediğini hepimiz az çok biliyoruzdur. Bu tarzın hayranı olmasak bile bu filmlere az çok aşinayız. Ancak Deadpool, bu temaya dair tüm bildiklerimizi yerle bir etmektedir. Hem karakterin "ciddiyetsiz" bir kahraman olması hem de sosyal hayatının bir süper kahramana uzaktan yakından benzememesi bize, alışılmadık bir film deneyimi sunmaktadır. Tabi film, bunları uygularken süper kahraman aksiyonunu da göz ardı etmemeye çalışır. Yine de filmin, türüne göre çizgi dışı bir yapıda oluşu aksiyon kısmı salonlara gelen seyirciyi pek tatmin etmeyebilir. Ne de olsa Deadpool aksiyonu ile değil, komedisi ile ön plana çıkan bir yapım konumunda.Watchmen, bir önceki başlığın sahibi Deadpool gibi “çizgi dışı” süper kahraman filmleri arasına yerleştirilebilir. Evet belki tür içinde onun kadar devrim yapmamıştır. Ancak süper kahraman olgusu içine yerleştirdiği görünür bir politik ve dönemsel olgularla türe yeni bir renk katmıştır. Soğuk Savaş Amerika’sında New York’ta geçen film, süper kahramanların “meslekten ihraç” edilmeleri ile başlar. Kahramanlar ya maskelerini asacaklardır ya da devlet için çalışmaya başlayacaklardır. Hal bu şekilde ilerlerken devlet için çalışan bir süper kahramanın öldürülmesi öteki süperlerin toplanmasına ve işin içinde “bir bit yeniği” aramalarına sebep olacaktır. Ayrıca çizgi romanın yaratıcısı Alan Moore, 2000’lerde adını sıkça duyuran bir başka filmin çizgi romanını da yazmıştır: V for Vendetta. Sırf bunun için bile Watchmen izlenir.Iron Man, çizgi roman evreninde Kaptan Amerika figürünün karşısında yaratılmış bir karakterdir. Kaptan Amerika, Amerikan halkının muhafazakar yönünü temsil ederken Iron Man, Amerikan liberal yaşam tarzının temsilidir. İkisinin bir arada olduğu filmlerde sürekli olarak çarpışması da bu tartışmadan ötürü gelir. Tabi Iron Man'ın ilk bireysel filminde Robert Downey Jr.'ın rol alması da karakteri daha da karizmatik bir hale getirmiştir. Artık sadece liberal değil aynı zamanda "James Bond" figürüne de bürünmüştür.Listeye Batman ile başladık, o zaman son noktayı da yine Batman ile koyalım. Tim Burton’un Gotham’ında işler bildiğiniz Batman evrenindeki gibi ilerler. Joker sürekli olarak Batman ile uğraşmaktadır. Ayrıca bu yapımı, karizmatik oyuncuların çizgi roman kahramanları görünüme büründüğü ilk Batman filmi olarak adlandırabiliriz. Micheal Keaton’un Batman, Jack Nicholson’un Joker rolünü oynadığı film, 92 yılında seri haline dönüştü. “Batman Dönüyor” başlığı altındaki yapım kadrosuna Danny DeVito, Michelle Pfeiffer ve Christopher Walken gibi önemli oyuncuları katarak genişlemeye gitti. Ancak ikinci film, ilk yapımdaki hasılatın neredeyse yarısını kazanarak “sınıfta” kalmıştır.AHMET TOĞAÇ