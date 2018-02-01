1980’lerin başında bir video oyunu olarak başlayan ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Super Mario Bros., 1993 yılında çekilen ilk sinematik uyarlamasının ardından bu kez animasyon bir yapımla sinema salonlarına dönecek.Nintendo ve Illumination Entertainment işbirliğinde yapılacak olan Super Mario animasyonunun henüz filmin ne zaman yayınlanacağına ya da yaratıcı ekibinde kimlerin yer alacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Illumination’ın diğer filmlerinin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson ve Kevin Hart gibi isimlerin yer aldığını düşünecek olursak, Mario için de ilginç ve ses getirecek bir seçim yapmaları muhtemel gözüküyor.
1 Şubat 2018 11:53
Super Mario film oluyor
Çocukluğumuzun popüler oyunlarından Super Mario'nun animasyon filminin yapımı için kollar sıvandı
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