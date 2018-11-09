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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Kasım 2018 15:50

Super Mario geri dönüyor

Dünyanın en popüler oyunlarından olan Super Mario’nun animasyon filmi geliyor.



Her dönem popülerliğini koruyan Süper Mario hayranlarına müjde! Illumination Entertainment’ın yaptığı açıklamaya göre Super Mario'nun animasyon filmi geliyor. Yapım şirketi çalışmalara başlamış bile.



Çılgın Hırsız ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı gibi popüler animasyon filmlerinde imzası olan Illumination Entertainment'ın kurucusu Chris Meledandri, Nintendo'nun "Super Mario" oyunuyla ilgili bir animasyon film çekeceklerini duyurarak önemli açıklamalarda bulundu. Universal Pictures ve Nintendo'nun ortak olarak finanse edeceği filmin 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.


Filmin çok iddialı olacağını belirten Meledandri konuyla ilgili olarak: "Bu projeye başlamak son derece heyecan verici. Filmin oluşturulma aşamasında Shigeru Miyamoto'yu merkezde tutacağız. Amacımız Super Mario hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir filmle buluşturmak." ifadelerini kullandı.


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