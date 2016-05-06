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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Mayıs 2016 00:12

Supergirl, Patriots Day filminin kadrosunda

Melissa Benoist, birçok yıldızın bulunduğu Patriots Day filminin kadrosuna dahil oldu.

Supergirl'den tanıdığımız Melissa Benoist, Emmy adaylığı bulunan Khandi Alexander ve Jake Picking'in Patriots Day filminin kadrosuna dahil olduğu duyuruldu. Neredeyse "yıldızlar geçidi" olarak anılan yapım, oyuncu kadrosuna kattığı bu üç isimle daha da devleşti.



Filmde Mark Wahlberg, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan ve Kevin Bacon'un rol alacağı kesinleşmişti. Hali hazırda çekimleri Boston'da süren filmin kadrosunun daha da genişleyip genişlemeyeceği sorusu izleyicilerin zihnini kurcalıyor.



Adını "The Kingdom (2007)" ve "Hancock (2008)" gibi filmlerde duyuran aktörlükten gelme yönetmen Peter Berg, bu filmin de yönetmenliğini üstleniyor. Son birkaç senedir TV için projeler üreten Berg, son sinema filmi olan "Lone Survivor"u 2013 yılında yönetmişti.



"Patriots Day", 2013 yılında Boston Maratonu'nda gerçekleşen bombalı saldırıyı alıyor. Benoist, Katherine Russell'a, Alexander bir sorgucuya, Picking ise bir polis memuruna hayat veriyor. Yaşanan olayların üzerinden uzun bir süre geçmemesi, insanların yaralarının hala taze olması özellikle Amerikan seyirci için filmi daha da özel kılan başka bir unsuru oluşturuyor.



14 Nisan 2013'te yapılan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. ABD'de 13 Ocak 2017'de vizyona girmesi beklenen filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz netleşmedi.



AHMET TOĞAÇ

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