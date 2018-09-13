Superman gidiyor Supergirl geliyor

Sinema tarihinin en eski süper kahramanlarından Superman efsanesini bir süre özleyeceğiz. Warnes Bros. Stüdyosu, Henry Cavill’in canlandırdığı Superman karakterinin maceralarını konu alan seriyi askıya aldığını duyurdu. Henry Cavill’ın Warner Bros. ile imzaladığı sözleşmesinin son bulmak üzere olduğu bir süredir biliniyordu ve oyuncunun ikinci kez sözleşme imzalayarak yeni bir başlangıç yapması bekleniyordu. Warner Bros’tan yapılan açıklamada, “Henry Cavill’le mükemmel bir ilişkimiz var ve ona müthiş saygı duyuyoruz. Ancak yeni Superman filmlerine dair alınmış bir kararımız yok” denildi.

DC ve Warner Bros. stüdyoları, dikkatini kadın karakterlerin merkeze alındığı filmlere çevirmiş durumda. Stüdyonun, Superman’in Kripton’dan gelen kuzeni olan Supergirl’i merkeze alan yeni filme odaklanacağı duyuruldu. Supergirl, DC Comics çizgi romanından sinemaya uyarlanacak. Öte yandan DC sinematik evrenindeki bir diğer iddia, Henry Cavill’in Ben Affleck’in canlandırdığı Batman karakterini üstleneceği yönünde. Warner Bros. iddiaları doğrulamadı ancak yakın zamanda Henry Cavill’in geleceği hakkında açıklama yapmaları bekleniyor.