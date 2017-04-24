Ekip, sonunda tamamlandı. Zack Snyder'in bu sene önemli bir kalabalığı salonlara dolduracağı kesin olan yeni DC filmi Justice League'ten yayınlanan bir görselde, Superman de bulunuyor. Henry Cavill'in canlandırdığı Superman'in yanında Flash rolünü üstlenen Ezra Miller, "Batfleck" olmaya alışan Ben Affleck, yine bu yaz seyredeceğimiz solo filmde de aynı rolü canlandıran "Wonder Woman"ımız Margot Robbie, Aquaman olarak Jason Monroa ve Cyborg karakterine hayat veren Ray Fisher var. Superman'i canlandıran Cavill, görselde tam ortada ve güçlü bir pozla karşımıza çıkıyor.
24 Nisan 2017 13:57
Superman, Justice League posterinde boy gösteriyor
Zack Snyder'in merakla beklenen DC filmi Justice League'ten yayınlanan yeni görselde Superman de var.
Ekip, sonunda tamamlandı. Zack Snyder'in bu sene önemli bir kalabalığı salonlara dolduracağı kesin olan yeni DC filmi Justice League'ten yayınlanan bir görselde, Superman de bulunuyor. Henry Cavill'in canlandırdığı Superman'in yanında Flash rolünü üstlenen Ezra Miller, "Batfleck" olmaya alışan Ben Affleck, yine bu yaz seyredeceğimiz solo filmde de aynı rolü canlandıran "Wonder Woman"ımız Margot Robbie, Aquaman olarak Jason Monroa ve Cyborg karakterine hayat veren Ray Fisher var. Superman'i canlandıran Cavill, görselde tam ortada ve güçlü bir pozla karşımıza çıkıyor.
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