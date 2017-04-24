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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Nisan 2017 13:57

Superman, Justice League posterinde boy gösteriyor

Zack Snyder'in merakla beklenen DC filmi Justice League'ten yayınlanan yeni görselde Superman de var.

Ekip, sonunda tamamlandı. Zack Snyder'in bu sene önemli bir kalabalığı salonlara dolduracağı kesin olan yeni DC filmi Justice League'ten yayınlanan bir görselde, Superman de bulunuyor. Henry Cavill'in canlandırdığı Superman'in yanında Flash rolünü üstlenen Ezra Miller, "Batfleck" olmaya alışan Ben Affleck, yine bu yaz seyredeceğimiz solo filmde de aynı rolü canlandıran "Wonder Woman"ımız Margot Robbie, Aquaman olarak Jason Monroa ve Cyborg karakterine hayat veren Ray Fisher var. Superman'i canlandıran Cavill, görselde tam ortada ve güçlü bir pozla karşımıza çıkıyor.

Görsel aslında Rubie's isimli, DC Comics lisanslı kostüm satan bir şirket tarafından paylaşıldı. Rubie's bu görsel ile, yakında piyasaya süreceği, Justice Leage'ten ilham alan yeni kostüm serisinin tanıtımını yapıyor. Ayrıca görselde henüz açılan jointheleague.com isimli web sitesine yönlendirme de yapılmış. Comic Con 2016'da yapılan tanıtımda çok az Henry Cavill ile karşılaşmıştı DC hayranları. Zack Snyder hala Superman'in filmdeki konumuyla ilgili sel verip sır vermiyor. Ancak öyle görünüyor ki bu fotoğrafla birlikte Henry Cavill'i tekrar Superman kostümü içerisinde beyaz perdede izleyeceğiz. Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin sonunda Superman'in öldüğünü görmüştük. Bazı hayranlar bu ölüm hakkında DC ve Warner Bros.'un doğru bir karar verdiğini ve bunun böyle devam edeceğini düşünürken, bazıları ise bunun kalıcı bir ölüm olmadığını düşünüyor. Yukarıdaki görsel, ya Superman'in ekibe katılacağını ya da flashback'ler sayesinde filmde görünebileceğini ortaya koyuyor.
Justice League kadrosunda ayrıca Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Connie Nielsen, Ciarán Hinds ve J.K. Simmons
bulunuyor. Film, 17 Kasım'da vizyona girecek.
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