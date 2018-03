10 Ağustos 2016 11:19 Superman, Man of Steel 2 ile dönüyor Warner Bros., 2013 yılında vizyona giren Man of Steel filminin devamı için çalışmalara başladı.

Superman hayranları sonunda beklediği haberi aldı. Man of Steel 2'nin aktif çalışmalarına başlandı! DC Films ve Warner Bros.'un birlikte yaptığı filmlere gelen kötü eleştiriler, iki şirketin çalışmalarına ve gişe başarılarına etki etmiyor gibi görünüyor. Rotten Tomatoes'tan oldukça kötü eleştiriler almış olmasına rağmen Suicide Squad, Ağustos ayında izyona giren filmler içerisinde şu ana kadar gerçek bir rekor kırarak 135 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Sadece ABD'de değil, vizyona girdiği tüm ülkelerde başarılı bir gişe performansı gösteriyor. Yine de Warner Bros., eleştirmenler tarafından oldukça sert eleştirilere tutulan yapımlarıyla toplumun tamamını etkileyemeyeceğini biliyor. Bu yüzden, "altın çocuk"larına geri dönüyorlar gibi duruyor. Evet gerçekten, yeni bir Superman filmi hiç olmadığı kadar yakın!

The Wrap'e göre Man of Steel 2, aktif üretim sürecinde, kaynak olarak da projeye yakın bir kişiyi gösteriyorlar. Kaynağın ismini vermiyorlar, ancak bu haber pek de sürpriz etkisi yaratmadığı gibi hattaa mantıklı da geldi. Zack Snyder Justice League için hayata döndürmeye çalışıyor Suparman'i ve bununla birlikte, öyle görünüyor ki Superman sadece Justice League'te karşımıza çıkmayacak!







Man of Steel, 2013 yılında DC Genişletilmiş Evreni'ni sallamış ve 2006 yılında vizyona giren Suparman Returns'ten beri yaşanan en büyük başarılara imza atmıştı. Zack Snyder'in yönetmenliğini üstlendiği film, dünya çapında büyük ilgi görmüş ve toplan 668 milyon dolar gişe kazancı elde etmişti. Bu başarı, Warner Bros.'un DC filmleriyle devam etmesi için büyük bir neden olmuştu. Batman v Superman: Dawn of Justice ile başlayan filmler, ki bunu da Zack Snyder yönetmişti, pek iyi gi5memiş ve beklenenin altında kalmıştı.

Batman v Superman: Dawn of Justice, Superman hayranları için oldukça sorunluydu. Batman'in gölgesinde kalan, gözlerinin önünde ölen bir Superman görmek, Superman hayranlarını pek de memnun etmemişti. Ayrıca orijin hikayesi de, Man of Steel'deki orijin hikayesiyle çelişmesi de oldukça dikkat çekici ve başarısız bulunmuştu. Ancak Warner Bros., izleyicilerin bu kaygılarının farkında.

Bu kaygıların silinmesi için karakterin bir düzene oturtulması, Warner Bros., için öncelik durumunda şu sıra. Zack Snyder ile Man of Steel 2'de deçalışılıp çalışılmayacağı henüz bilinmese de, öyle görünüyor ki başka bir yönetmen bulunacak.Bunda Snyder'in Justice League ile meşgul olması tek başına etkili değil, aynı zamanda Superman'in rayına oturması da önemseniyor. Bu yüzden Superman'in farklı bir istikamete yöneltilmesi ve her şeyin düzeltilmesi için yeni bir yönetmen ihtimali oldukça mümkün gözüküyor.

Ne olursa olsun Man of Steel, şu ana kadarki en iyi yorum alan DC filmi. Batman V Superman ve Suicide Squad'ın Rotten Tomatoes'tan %27 olumlu oy aldığını, Man of Steel'in ise -filme göre kötü bir ortalama olmasına rağmen- %55 olumlu oya sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Man of Steel 2 ile ne zaman karşılaşacağımızla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak öyle görünüyor ki biraz fazla bekleyeceğiz. DC ve Warner Bros.'un birlikte hazırlıklarını sürdürdüğü iki film var ve birisi Ekim 2018'de, diğeri ise Kasım 2019'da vizyona girecek. Bu filmlerden birinin, Ben Affleck'in yönettiği bir Batman filmi olduğu diğerinin ise Man of Steel 2 olduğu konuşuluyor. Superman'i sinemada görebileceğimiz en yakın tarih ise 17 Kasım 2017'de gösterime girecek olan Justice League filmi...