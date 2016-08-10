Superman hayranları sonunda beklediği haberi aldı. Man of Steel 2'nin aktif çalışmalarına başlandı! DC Films ve Warner Bros.'un birlikte yaptığı filmlere gelen kötü eleştiriler, iki şirketin çalışmalarına ve gişe başarılarına etki etmiyor gibi görünüyor. Rotten Tomatoes'tan oldukça kötü eleştiriler almış olmasına rağmen Suicide Squad, Ağustos ayında izyona giren filmler içerisinde şu ana kadar gerçek bir rekor kırarak 135 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Sadece ABD'de değil, vizyona girdiği tüm ülkelerde başarılı bir gişe performansı gösteriyor. Yine de Warner Bros., eleştirmenler tarafından oldukça sert eleştirilere tutulan yapımlarıyla toplumun tamamını etkileyemeyeceğini biliyor. Bu yüzden, "altın çocuk"larına geri dönüyorlar gibi duruyor. Evet gerçekten, yeni bir Superman filmi hiç olmadığı kadar yakın!
10 Ağustos 2016 11:19
Superman, Man of Steel 2 ile dönüyor
Warner Bros., 2013 yılında vizyona giren Man of Steel filminin devamı için çalışmalara başladı.
Yorumlar
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Süperman karizma fena çizildi Batman evire çevire dövdü bunu.. :)) Artık kimse süperman filmlerine falan gitmez bundan böyle gişeleri artık Batman yapar...
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- Küçük Kahramanlar
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- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
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- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
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- Alem-i Cin
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