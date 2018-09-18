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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Eylül 2018 08:52

Superman’de son durum ne?

Superman’i canlandıran Henry Cavill’in artık Superman olmayacağına dair dedikodular ne kadar doğru?


Şu sıralar DC Sinematik Evreni bir hayli karışık günler yaşıyor. Pek çok cephede yara alan DC hakkında en çok konuşulan konuların başında Henry Cavill’in Superman rolünü bıraktığı haberi oldu. Henry Cavill’in menajeri menajeri sosyal medya hesabından haberleri yalanlasa da ABD basının çok güçlü haber siteleri iddianın üzerine o kadar çok gitti ki Superman hayranları artık yeni oyuncular önermeye bile başlamıştı. Bu esnada Michael B. Jordan ismi önerilenlerin başında yer alırken, Nicholas Cage ise beklenmedik bir şekilde rolü istediğini açıkladı.


Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise bu haberlerin Cavill tarafından bilinçli olarak çıkartıldığı. Sebebinin ise tahmin edebileceğiniz üzere ücret artışı istediği yönünde konuşmalar da aldı başını gitti. Bu olaylar esnasında elimizdeki tek somut veri Cavill’in menajerinin attığı tweet. Gözler Warner Bros.’da. Bu dedikoduların önünü kesecek tek şey filmin yapım şirketi Warner Bros.’dan gelecek resmi bir açıklama olacaktır ama o da henüz gelmedi...


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