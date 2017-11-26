Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı

Senenin en çok beklenen yapımlarından biri olan Justice League: Adalet Birliği 17 Kasım'da vizyona girdi ancak en az filmin başrol oyuncuları Gal Gadot, Ben Affleck ya da Jason Momoa kadar bir konu daha gündeme geldi: Superman'in bıyığı.



Her şey filmde Superman'i canlandıran Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı bir başka film Mission: Impossible 6 için bıyık bırakmasıyla başladı.







İki önemli filmin çekimlerinin aynı tarihlere denk gelmesi işleri karıştırdı. Mission: Impossible 6 yapım şirketi Henry Cavill'in bıyığını kesmesini yasaklayınca, Justice League: Adalet Birliği yapım ekibi görsel efekt uzmanlarını devreye soktu.



Toplamda 25 milyon dolara mal olan "Superman'in bıyığını yok etme" işlemi ise ne yazık ki filmin izleyicileri tarafından pek beğenilmedi.



Twitter'da yapılan yorumların birinde bir izleyici Superman'ın ne kadar "tuhaf" göründüğüne dikkat çekti.







Bir diğer kullanıcı ise bıyığı görsel efektle yok edilen Henry Cavill'i, ünlü animasyon karakter Shrek'in insan haline benzetti.







Özellikle profilden bakıldığında 25 milyon dolarlık görsel efektin pek de işe yaramadığı yönünde bir yorum da yapıldı.







"Superman'in bıyıklı olmasına izin verilseydi daha iyi olurdu" diyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.







Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League: Adalet Birliği dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor. Filmin başrolünde Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller gibi isimler yer alıyor.



