Susam Sokağı geri dönüyor

Warner Bros. uzun bir arayışın ardından Sesame Street filmi için Portlandia‘nın yönetmeni Jonathan Krisel ile birlikte çalışma kararı aldı. Jonathan Krisel, Sesame Street‘in yönetmenliğini üstlenecek. Filmin yapımcılığını ise Shawn Levy ile Micheal Aguilar birlikte yapacak.

Filmin ilk taslağını yazan Mike Rosolio olmasına rağmen senaryoyu son haline Chris Galletta getirdi. Galetta hâlâ senaryo üzerine çalışmalarını sürdürüyor.Film hakkındaki detaylar henüz gizli tutulsa da Sesame Street’in müzikal olabileceği konuşuluyor.

Sesame Street‘in tüm ekibi bu filmde bir araya gelecek. 1970’lerden beri Sesame Street birçok kez beyaz perdeye uyarlandı ama hiçbir film yeterince ses getirmedi.

Ayrıca Sesame Street yıllarca Portlandia üzerinde çalıştıktan sonra Krisel’in ilk büyük stüdyo filmi olacak. Portlandia‘daki yönetmenliği ve çalışmaları Krisel‘in altı kez Emmy Ödülleri‘ne aday olmasını sağladı.