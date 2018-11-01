1 Kasım 2018 10:41 Tabiatla insan arasındaki uyumu sorgulatan film! Dünyanın en eski, en fazla ilgi gören film festivallerinden Locarno Film Festivali’nde Türkiye’den ilk kez ‘En İyi Yeni Yönetmen’ ödülüne layık görülen Tarık Aktaş’ın ilk uzun metraj filmi “Nebula”, insanın, etrafını kuşatan tabiatla olan ilişkisini irdeliyor.

Çekimleri orman, deniz, göl, dere yatağı gibi görsel yönden son derece etkileyici doğal alanlarda gerçekleştirilen “Nebula”, çocukken ölü bir at bulan Hay’ın yetişkinliğine kadar doğa-insan uyumunu sorgulamasını konu ediniyor.

Tarık Aktaş, ilk uzun metraj filmi ile 71. Locarno Film Festivali’nin Cineasti del Presente (Günümüzün Sinemacıları) bölümünde, En İyi Yeni Yönetmen ödülüne layık görüldü. Türkiye'den bu ödülü kazanan ilk yönetmen olan Aktaş’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, insan ve tabiat arasındaki buluşmalara odaklanarak yaşamın birliği ve birbirine geçişi üzerine felsefi bir anlatı sunuyor.

Locarno Film Festivali’nde aldığı ödülle festival serüvenine başarılı bir giriş yapan “Nebula”, birçok festivalde yarışacak. Kasım ayı boyunca sırasıyla Selanik Film Festivali, Mar del Plata Uluslararası Film Festivali, Seville Avrupa Film Festivali ve Amerikan Film Enstitüsü'nün düzenlediği AFI Fest’te yarışacak olan film, şimdiden katılacağı festivallerde sıkça adından söz ettireceğe benziyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği fonunu alan film; İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar etkinliğinde 250 film arasında ilk 8’e girerek büyük ödül olan Film Geliştirme Ödülü’ne de hak kazanmıştı.

“Nebula”da Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz Ilman, Ömer Bora, Serkan Aydın, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı, Mümin Süren gibi isimler yer alıyor.

Güneş Şekeroğlu’nun yapımcı, Barış Yıldırım’ın uygulayıcı yapımcı olduğu Hay Film yapımı “Nebula”nın görüntü yönetmenliğini Necmettin Akdeniz, kurgusunu ise Osman Bayraktaroğlu üstleniyor. Barkın Engin’ın ses tasarımını, Hayvanlar Alemi’nin müziklerini yaptığı filmde, özel efektler Oğuz Kocaoğlu, görsel efektler ise Genius Park imzası taşıyor.

“Nebula”nın 71. Locarno Film Festivali’yle başlayan yolculuğu, yurt içi ve yurt dışında birçok festival ile devam edecek.