6 Ağustos 2018 09:43 “Tacizden hasta numarası yaparak kurtuldum” Mamma Mia! Here We Go Again'le seyirci karşısına çıkan Cher’den dikkat çeken açıklamalar.

Pop ikonu, Emmy, Altın Küre ve Oscar ödüllü isim Cher, son olarak Mamma Mia! Here We Go Again filmiyle beyazperdedeydi. Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Cher, yeni filmi için, “Hayatımda çalıştığım en kolay ve zevkli projeydi. Filmde çalışan herkes çok sakin ve huzurluydu. İtiraf ediyorum, sete ilk gittiğimde çok sinirliydim. Buna rağmen herkes bana fazlasıyla nazik ve saygılı davrandı” dedi.

“Yaşım ilerlese de hayatımda hiçbir şey basitleşmedi” diyen ünlü sanatçı, “Gerçi kendi kendime sürekli ‘Çok yaşlandım, neden hâlâ bu kadar çok çalışıyorum?’ ya da ‘Neden hâlâ insanlar çalışmamı istiyor?’ diye soruyorum. Bazen ‘Keşke hayatım daha basit olsaydı’ diyorum” ifadesini kullandı.

Yeni bir ayrılık yaşadığını söyleyen Cher, “Gerçek şu ki ünlü bir kadının sevgilisi olmak, erkeklere acı veriyor. Benim ilişkilerim maalesef hiçbir zaman yürümedi. Hep ayrılık yaşadım” dedi.

“Çok ünlü bir yapımcıydı.”

Hollywood’da tacizlere karşı başlatılan “Me Too” hareketini destekleyen Cher de başından taciz vakası geçmiş bir sanatçı. Cher, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Çok ünlü bir yapımcıyla uygunsuz bir hadise yaşadım. İsmini vermek istemiyorum. 28 yaşındaydım. Film çekmek istiyordum, yapımcıya film yapma isteğimden bahsettim. Görüşmek için evine çağırdı. Gittiğimde birkaç garip davranışı oldu. Ortamın normal bir toplantı ortamı olmadığını anladım. Annemin uyarıları aklıma geldi. Çünkü o da zamanında filmlerde figüranlık yapmıştı ve piyasada neler olup bittiğini bilen bir kadındı. Neyse... Yapımcı eğer istediklerini yaparsam beni kadroya alacağını söyledi. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü zaten şöhret olmuştum. Filmde oynamasam bile bir kariyere sahiptim. Ortamdan kurtulmak için tek çarem hasta numarası yapmaktı. Çok kötü hissetmeye başladığımı söyledim ve oradan ayrıldım. Eve gittim, ‘Bu adam bu gece nasıl rahat uyuyacak?’ diye düşündüm. Çünkü hareketleri o kadar yakışıksızdı ki. İnanamadım. Çok ünlü bir yapımcıydı.”