Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi





Popüler Avrupa sinemasının en önemli serilerinden biri olan Taksi serisi, ülkemizde de geniş bir kitlenin beğenisini kazanmıştı. Bu film serisinde oynayıp günümüzün yıldızlarına dönüşen oyunculardan biri de Marion Cotillard’dan başkası değildi. Luc Besson’ın hem senaristi, hem de yapımcıları arasında bulunduğu bu seri bir nevi Fast and Furious’ın öncüsü olarak da anılabilir.

Dört film aynı ekiple devam eden seri, beşinci filmde neredeyse tamamen bambaşka bir ekiple yeniden kurulmuş. Başrollere Franck Gastambide ile Malik Bentalha gibi çok bilinmeyen isimlerin getirilmesi maalesef filmin kadrosunun zayıflamasına neden olmuş. Özellikle kimyası tutmayan bu ikiliye eşlik eden onlarca karikatürden bozma yan karakterin eklenmesiyle beraber film adeta kadro olarak sirke dönmüş.

Hikaye olarak diğer filmlerden farklı bir yol izlenmemiş. Yine Marsilya’ya musallat olan bir soyguncular çetesi var ve bu soygunları durdurmak bizim çılgın ikiliye kalıyor. Film polisiye öğelerini yeterince derinleştiremediğinden dolayı bu türü içinde barındırmaktan çok reddetmeyi tercih etmiş. Komedi unsurlarını fazla abartarak tuvalet mizahına döndüren yapım, ne yazık ki niteliksizlik bakımından izleyicilere zeka barındırmayan esprileriyle baygınlık geçirmeyi vaat etmiş.

Her türlü iğrenç faktörün filmin içinde yer aldığı bu fazla sulu komedi, açıkçası aksiyon sahneleriyle de tatmin edici olmayı başaramıyor. Taksi filmleri serisi içinde ABD versiyonu dahil açık ara en kötüsü diyebileceğimiz Taksi 5, ne geçmişe özlem duygularımızı harekete geçiriyor, ne de sinemada eğlence beklentisini karşılıyor.

Ülkemizde de bolca vizyona giren niteliksiz komedilere eşdeğer olan yapım, Taksi serisine yabancı olan izleyiciler için bir kabusa dönüşebilir. Hatta Taksi severler için daha da bir eziyete dönüşeceğinden haftanın uzak durulması gereken filmi olarak aklınızdan bile geçirmemeniz gereken iş diyebiliriz.

Filmin Notu: 1.5 / 10

Haktan Kaan İçel