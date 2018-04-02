Taksim Hold'em Nisan'da sinemalarda!

İçinde yaşadığımız çalkantılı dönemi kara mizahla aktarmaya çalışan “Taksim Hold’em” Ekim 2017'de dünya prömiyerini yaptığı 30. Tokyo Film Festivali’nde dakikalarca alkışlanmıştı. Sinema yazarı Esin Küçüktepepınar'ın festivalden bildirdiği habere göre çıkış noktasının ülkedeki protestolar olduğunu söyleyen senarist ve yönetmen Michael Önder, poker partisi için evde buluşan ve evlerinin önüne kadar gelen protesto hakkında ne yapmaları gerektiği üzerine fikir ayrılığına düşen arkadaşlar üzerinden biraz da ikiyüzlü hallerimizin açık edildiği “Taksim Hold’em” adlı filmin senaryosunu yazarken kendi deneyimlerinden yola çıktığını söylemişti.

Litvanya’nın Orta Çağ kenti Vilnius'ta 23'üncüsü geçtiğimiz hafta gerçekleşen Vilnius Film Festivali kapsamında, Sinema Baharı olarak anılan etkinlikte de “Taksim Hold’em” “Avrupa İlk Filmler” yarışmasında yer aldı.

Başrollerinde Damla Sönmez, Kenan Ece, Berk Hakman gibi isimlerin yer aldığı ilginç film, 27 Nisan 2018'de nihayet ülkemizde de vizyon şansı buluyor.