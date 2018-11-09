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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Kasım 2018 11:57

Tallia Storm fırtına gibi esti

Dün akşam gerçekleşen Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçlari (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminin galasında genç isim Tallia Storm kıyafetiyle göz kamaştırdı.


Harry Potter evreninin bir parçası olan ve hayranları tarafından heyecanla beklenen Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminin dünya galası dün akşam gerçekleşen görkemli bir galayla gün yüzüne çıktı. Film ekibinin tam kadro katıldığı gala adeta bir yıldızlar geçidi gibiydi.



Gecenin en dikkat çeken isimlerinin başında ise genç yıldız Tallia Storm vardı. Storm, ışıltılı mini elbisesi ve yüksek topuklu platform ayakkabılarıyla göz doldurdu. Londra’da gerçekleşen galaya serinin yaratıcısı J.K. Rowling de katıldı.



Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight gibi isimlerin rol aldığı film; Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’ın kaçışı sonrası onu tekrar yakalamak için harekete geçen Albus Dumbledore’un başına gelenleri konu alır.



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