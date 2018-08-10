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10 Ağustos 2018 15:00

Tam bir bayram filmi geliyor

Vizyona girmek için geri sayıma başlayan yazın en komik sinema filmi olmaya aday Milyonluk Kuş’un başrol oyuncularından Ufuk Özkan, Bakü’de gerçekleştirilen çekimlerdeki ilginç anısını ve film ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.


17 Ağustos’ta sinemaseverler ile buluşacak, maceralı ve bol kahkahalı komedi filmi Milyonluk Kuş’un, çekimleri Bakü’de yapıldı. Bakü çekimlerinin oldukça keyifli geçtiği belirten Ufuk Özkan, ilk sahnesinde yaşadığı ilginç anısını anlattı; ‘Bakü çekimlerinde, ilk sahnenin sonunda rejiden Azerbaycanlı bir arkadaş bana dönüp dedi ki, “Size aşk olsun” Ben, herhalde dedim yanlış bir şey oldu. Devam ettik. Ama bu arkadaş her sahnenin sonunda dönüp bana diyor ki, “Size gerçekten aşk olsun.” Allah Allah dedim, herhalde taktı bana. İki üç sonra öğrendim ki, Azerbaycan’da “Aşk Olsun!” (eşk olsun), “Bravo, Aferin” anlamında kullanılıyormuş. Beni övdüğünü çok geç anladım.’



Seyirci beklentisinin karşılığını fazlasıyla alacağını belirten Özkan, “Milyonluk Kuş” filmi, bütün herkesin bayram tatilinde keyifle izleyip, eğlenecekleri bir film. Tam bir bayram filmi. Herkes, eşini, dostunu, sevdiklerini alsın 17 Ağustos’tan itibaren sinema salonlarında buluşalım çağrısında bulundu.


‘MATEMATİK DEHASININ SENARYOSU’


Ufuk Özkan ayrıca film ile ilgili bilinmeyen detayları da anlattı; ‘Sinema filminin yapım şirketi Artlemma çok başarılı bir iş çıkardı. Yönetmenimiz Hayal Aslanzade oldukça kaliteli bir isim. Onunla çalışmak keyifliydi. Senaryo Tevekkül Mehreliyev’e ait. Kendisi Boğaziçi matematik mezunu ve matematik üzerine doktorası var. O yüzden senaryonun kurgusu oldukça enteresan. Çok güzel bir iş çıktı ortaya’ dedi.



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