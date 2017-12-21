Tanımak mümkün değil

Oscarlı usta oyuncu Nicole Kidman, dram türündeki yeni filmi Destroyer için Los Angeles'da kameraların karşısına geçti.
50 yaşındaki aktris, rolü için tamamen farklı bir kadın haline geldi. Filmde dedektif Erin Bell karakterine hayat veren Nicole Kidman, set aralarında ekip arkadaşlarıyla sohbet etti ve sık sık makyajını tazeledi.
Nicole Kidman için bu yılın en önemli başarılarından biri kuşkusuz Big Little Lies dizi ile geldi. Yılın en çok konuşulan dizilerinden birinde başrol oynayan Kidman, buradaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday oldu.
Nicole Kidman, dizideki rol arkadaşı Reese Witherspoon ile birlikte ikinci sezon için anlaşmayı imzaladıklarını da açıklamıştı.