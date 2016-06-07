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7 Haziran 2016 10:40

Tanju Gürsu yoğun bakımda

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Tanju Gürsu, yoğun bakıma alındı.



Türk sinemasının birçok önemli yapımına oyunculuğuyla imza atan ünlü isim Tanju Gürsu, solunum yetmezliği teşhisiyle bugün yoğun bakıma alındı. Kariyerine 1962 yılında Şehvet Uçurumu isimli filmle başlayan Gürsu, birçok önemli projede yer almış ve 2000'li yıllara kadar oyunculuğa devam etmişti.

1938 Trabzon doğumlu olan Tanju Gürsu, bir süredir rahatsızlıklarıyla mücadele ediyor. Bugün yönetmen ve oyuncu kardeşi Temel Gürsu, sosyal medya üzerinden paylaştığı "Canım ağabeyim Tanju Gürsu yoğun bakımda, sevenlerinin dualarına ihtiyacı var" mesajıyla Tanju Gürsu'nun son durumu hakkında bilgi verdi.

Anıt isimli bir yapımcılık şirketi kurup yapımcılık görevi de üstlenen, birçok film ve dizide karşımıza çıkan, üç film senaryosu yazıp beş filmde de yönetmenlik yapan Tanju Gürsu'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.



Yorumlar

  • Yeşilçamın guzel abılerınden Sevgılı Tanju Gürsu inşaallah en yakın zamanda kale gıbı ayakta goruruz senı ve çok mutlu oluruz,Allah şifa versin

  • Allah yar ve yardımcısı olsun.

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