31 Ağustos 2018 13:48 Tarantino aradığını buldu Quentin Tarantino heyecanla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filmi için Charles Manson‘ı oynayacak aktörü seçti.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie gibi yıldız isimlerin başrollerini paylaştığı Once Upon A Time In Hollywood filminde yönetmen Quentin Tarantino, Charles Manson‘ı oynayacak aktörü seçti. Once Upon A Time In Hollywood’da vahşi cinayetleri yüzünden adı tüm dünyada duyulan seri katil Charles Manson’ı Damon Herriman canlandıracak.

Film, 1969 yılının Los Angeles’inde gerçekleşen Charles Manson cinayetlerini konu alıyor. Eski western televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerleyecek filmde, Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise cinayetlere kurban giden Sharon Tate olacak. 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilen Tate, öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.





Tarantino'nun senaryosunu beş yılda yazdığı Once Upon A Time In Hollywood, Türkiye’de 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.