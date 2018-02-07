''Tarantino boğazlandığım sahnelerden sadistik bir keyif alıyordu''

Uma Thurman’ın, Kill Bill filminde Quentin Tarantino’nun kendisine zulmettiğine yönelik yaptığı açıklamalardan sonra yönetmene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Hollywood’taki taciz skandalları, 2017 yılında dünya çapında yankı uyandırmıştı. Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan skandallar, dalga dalga büyüyerek birçok ünlü oyuncu ve yönetmenin adını da kapsayarak devam etti.

Uma Thurman’ın yaptığı açıklamalarla da bu taciz skandallarına Quentin Tarantino’nun adı dahil oldu. Uma Thurman, geçtiğimiz günlerde bu skandallara ilişkin kızgınlığının geçtiği zaman bir itirafta bulunacağını söylemişti. Ardından New York Times’ta yayınlanan röportajında beklenen açıklamaları yaptı ve Kill Bill filminin çekimleri esnasında Weinstein tarafından tacize uğradığını ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino’nun kendisine zulmettiğini söyledi. Uma Thurman, Kill Bill’deki bir sahnede kaza geçirdiğini, ciddi zarar gördüğünü ve ölümün eşiğine geldiğini ifade etti.

Filmde Bill’in baba figürü olan bir karakteri ziyarete gittiği sırada araba kullanan Uma Thurman, bu sahnenin tüm uyarılara rağmen Tarantino tarafından zorla çekildiğini söyledi. Zorlu bir yolda çekilen sahnenin tehlikesine rağmen Tarantino sahnenin çekilmesi için ısrar etmiş ve Thurman ciddi bir kaza geçirmişti. Thurman verdiği röportajda olayı şöyle anlattı: “Quentin karavanıma geldi ve herhangi bir yönetmen gibi hayır kelimesini duymak istemediğini söyledi. Zamanını çaldığım için bana sinirliydi. Korkmuştum ve bana arabanın iyi ve güvenli olacağına dair söz vermişti. Üstelik yolun da gayet düz ve güvenli olduğunu söyledi. Saatte 40 mil yapmazsan saçların istediğim gibi savrulmaz ve böyle olmazsa bu sahneyi tekrar tekrar çekeceğim dedi. Sahneyi çekmeye başladık ve arabanın koltuğu sabit değildi. Üstelik kumlu bir yoldu Quentin’in dediği gibi düz bir yol değildi.”

Oyuncunun dava açmak için girişimde bulunmaya çalışması sonrasında Harvey Weinstein’ın Quentin Tarantino’nun bilgisi dahilinde kaza videosunu Thurman’dan saklaması da cabası. Geçen uzun yılların ardından görüntüleri nihayet eline geçiren oyuncu, bunu internet üzerinden paylaşmaktan da çekinmemiş.

Uma Thurman, bu sahnede kaza yaptıktan sonra ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Kazadan sonrası için de şunları söyledi: “Direksiyon yüzünden karnım ve bacaklarım sıkışmıştı. O acıyı hissettiğimde bir daha yürüyemeyeceğim diye çok korktum. Boyunluk takmaya başlamıştım. Dizimde ve kafamda hasar vardı. Kazadan sonra Quentin ile ciddi bir kavga ettik ve beni öldürmeye çalışmakla suçladım. O da bana çok kızmıştı. Sanırım beni öldürmeye çalıştığını hissedememişti.” Thurman röportajda, Tarantino’nun film çekimleri sırasında kendisine tükürdüğünü ve boğazladığı sahneleri çekmekten sadistik bir keyif aldığını da belirtti.

Uma Thurman’nın bu açıklamalarından sonra Quentin Tarantino’ya tepkiler gecikmedi. Asia Argento, bu açıklamaların ardından Twitter hesabından önce “Fuck Tarantino Forever” yazdı ve ardından “Weinstein ve Tarantino, ne çift ama! Seri tecavüzcü ve katil. Bu adi suçluların Uma Thurman’a yaptıkları şey şaka değil. Hayatını ve haysiyetini tehlikeye attılar. Canınız cehenneme hasta herifler” diye tweet attı.