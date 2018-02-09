9 Şubat 2018 10:53 Tarantino Polanski skandalından sonra özür diledi Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi

Quentin Tarantino‘nun ismi son günlerde arka arkaya gelen şok haberlerle birlikte anılıyor. İlk olarak Uma Thurman‘ın Kill Bill setinde Tarantino’nun ihmalkarlığından dolayı ölümle burun buruna geldiğini ve yönetmenin sette kendisini aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu söylediği bir makale yayınlanmıştı.

Her ne kadar sonrasında Thurman ifadelerini yumuşatmış ve Tarantino da uzun yıllardır arkadaşı olan oyuncunun kazasını ‘hayatının en büyük pişmanlığı’ olarak tanımlamış olsa da konu hakkında üzerine düşünülmesi gereken şeyler olduğu muhakkak.

Ancak yönetmen hakkındaki şok haberler bununla bitmemiş ve Tarantino’nun 2003 yılında Howard Stern’ün programında bulunduğu sırada 13 yaşındaki bir “parti kızının” yaşını göstermeyebileceğinin ve bir partide bulunuyor oluşunun altını çizip, Samantha Geimer’ın Roman Polanski ile kendi isteğiyle birlikte olmuş olabileceğini dile getirdiği bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Samantha Geimer, Quentin Tarantino’nun haksız olduğunu ve bunu onun da bildiğini söyleyerek üzgün olmadığını ancak geçen 15 yılın ardından Tarantino’nun haksız olduğunu anlaması halinde daha iyi hissedeceğini belirtmişti.

Öte yandan şu sıralarda 1969 yılında geçecek yeni filmi için çalışan Tarantino, tıpkı Uma Thurman’ın röportajı sonrasında yaptığı gibi bir röportaj verdi. Geimer’ı arayıp ondan kişisel olarak özür dilemesinin ardından konu hakkında IndieWire’a konuşan yönetmen, şunları belirtmiş: ‘The Howard Stern Show’da Samantha Geimer ve ona karşı işlenen suç hakkında spekülasyonda bulunduğum saygısız ifadeler için ondan özür diliyorum. 15 yıl sonra, haksız olduğumu anladım. Samantha Geimer, Roman Polanski tarafından tecavüze uğradı. Howard Polanski meselesini gündeme getirdiği zaman provokatif olmak için bir hata yaparak şeytanın avukatı rolüne soyundum. Bunu yaparken Geimer’ın hislerini göz önüne almadım ve bunun için çok üzgünüm. Sonuç olarak, Bayan Geimer, o zamanlar cahil ve duygusuzdum ve her şeyin ötesinde hatalıydım. Çok üzgünüm Samantha.‘

Quentin Tarantino’nun yeni filminde Roman Polanski’nin kilit bir rolde yer alacağının açıklanmış olması da kaderin garip bir cilvesi olsa gerek.