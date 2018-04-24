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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Nisan 2018 10:38

Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi

Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.


Once Upon A Time in Hollywood/Bir Zamanlar Hollywood’da adlı filmde Tarantino, Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’i biraraya getirecek. Film 1969’da geçen bir hikayeyi anlatıyor olacak, Los Angeles’ın her bir köşesini 1969’lara çevireceğiz diyen Tarantino, Paul Newman ve Robert Redford’dan beri meydana gelmiş en başarılı yıldız dinamiğini başaracaklarını söyledi. Filmde Manson cinayetleri, hippi devrimi ve Amerikan yeni dalga hareketi dönemine yer verileceğini vurgulayan Tarantino, yaptığım filmler arasında Pulp Fiction ruhuna en yakın film olacak dedi.


DiCaprio henüz çekmeye başlamadıkları bir film için ancak bu kadar heyecanlanabileceğini söylerken Brad Pitt’le çalışmanın projedeki herkesi dönüştüreceğini düşündüğünü söyledi. Singin’ In The Rain gibi Hollywood’u anlatan filmlerin hayranı olduğunu söyleyen ödüllü oyuncu, Los Angeles’lı biri olarak ve senaryoyu okumuş biri olarak ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Sony Pictures’tan Tom Rothman ise okuma şansına eriştikleri en iyi senaryo olduğunu söyledi. Los Angeles’taki yeni sinema salonu New Beverly’nin de sahibi olan Tarantino, katılımcılara, filmleri sinemada izlemeyi seviyorum, şovu hala ayakta tuttuğunuz için teşekkürler dedi.

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