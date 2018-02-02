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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Şubat 2018 14:28

Tarantino'nun filminde Polanski yer alacak

Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

8. filmi The Hateful Eight’le beklentilerin altında kalan Quentin Tarantino, yeni filmi için sansasyonel işlere imza atmaya hazırlanıyor.


1969 yılında, Los Angeles’ta geçecek olan film, Manson Ailesi’nin cinayetlerini; Roman Polanski‘nin 8 aylık hamile eşi Sharon Tate‘in, 9 Ağustos 1969’da Manson ve müritleri tarafından vahşice öldürülmesi tabanında ele alacak. Ancak Tarantino’nun belirttiğine göre kendisinin 9. filmi aslında Manson ailesinin cinayetlerinden çok 1969 yılının kendisine odaklanacak. Gelgelelim filmden gelen son haberler bu bilginin tersi yönde.
Variety’den Justin Kroll’a göre Tarantino’nun yeni filminde Roman Polanski kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Ancak filmin ne yönde ilerleyeceği henüz bilinmiyor. Gelen diğer bilgiler arasında filmde yer alacağı kesinleşen Leonardo DiCaprio‘nun Sharon Tate’in komşusu olan bir aktörü canlandırmaya hazırlandığı var. Öte yandan film için Tarantino’yla görüşme halinde olan Tom Cruise ve Brad Pitt‘in filmde yer alması halinde dublör iki karakteri canlandırması bekleniyor. Al Pacino da film için adı geçen diğer isimlerden bir tanesi.

Tarantino’nun Sharon Tate rolü için Margot Robbie‘yi düşündüğü filmin çekimlerine önümüzdeki Sonbahar aylarında başlanması bekleniyor. Yaklaşık 100 milyon dolara mal oalcağı söylenen film, Tate’nin öldürüldüğü tarih olan 9 Ağustos’un 50. yıl dönümünde, 9 Ağustos 2019’da vizyonda olacak.
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