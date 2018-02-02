8. filmi The Hateful Eight’le beklentilerin altında kalan Quentin Tarantino, yeni filmi için sansasyonel işlere imza atmaya hazırlanıyor.
2 Şubat 2018 14:28
Tarantino'nun filminde Polanski yer alacak
Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.
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