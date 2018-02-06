Tarantino'nun Polanski taciz skandallarıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı

Quentin Tarantino’nun, ilk olarak Weinstein’ın yaptıklarından haberdar olduğunu açıklamasının ardından Uma Thurman geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Weinstein’ın tacizine uğradığını, Kill Bill çekimlerinde kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından tüm gözler Tarantino’ya çevrilmişken yönetmen, gerçekleşen kazanın hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu açıkladı. Tüm bu konuların etrafında, oyuncuların sette muhatap olduğu kötü şartlar, psikolojik işkenceler ve tacizler tartışılırken Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıt, Tarantino’nun 2003 yılında verdiği bir röportaja dayanıyor.

Fransa’da yaşayan ve hem Fransa hem de Polonya vatandaşlığına sahip olan; Chinatown, Rosemary’s Baby ve The Pianist gibi filmlere imza atan, Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski, 1978 yılında reşit olmayan, 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla Los Angeles’ta açılan dava sonrasında Avrupa’ya kaçmıştı. Amerikan savcılarının ünlü olarak özel muamele görmeyeceğini özellikle belirttiği davanın aldığı karara göre Polanski, eğer Amerika topraklarına ayak basarsa hemen tutuklanacaktı. Aradan geçen uzun yıllar sonrasında Polanski’nin avukatı Harland Braun, savunmasında iddialara ilişkin delil olmadığını, 83 yaşındaki müvekkilinin bu davaya son verebilmek için Amerika’ya gitmek istediğini dile getirmişti. Ancak Los Angeles Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanan bir belge ile sanığın (Polanski’nin) isteğinin reddedildiği bildirilmişti. Tüm bunların üzerine Samantha Geimer’ın yaptığı açıklamalar da davayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Samantha Geimer, ailesinin ve kendisinin daha fazla söz konusu dava ve basın aracılığıyla yıpranmasını istemediğini ve bu sebeple şikayetinden vazgeçtiğini belirtmişti.

Filmloverss'ın haberinde Quentin Tarantino’nun konuyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunduğu bir ses kaydı ortaya çıktığı geçiyor. Yaklaşık 9 dakikalık bu kayda göre Tarantino, yaşanan olayın tecavüz olarak tanımlanmasına karşı çıkıyor ve Roman Polanski’nin yanında yer alıyor. 13 yaşındaki bir “parti kızının” yaşını göstermeyebileceğinin ve bir partide bulunuyor oluşunun altını çizen Tarantino, Samantha Geimer’ın Roman Polanski ile kendi isteğiyle birlikte olmuş olabileceğini dile getiriyor. Röportajda/sohbette bulunan diğer konuşmacılar, 18 yaşından küçük biriyle birlikte olmanın her şekilde suç teşkil ettiğini ve dolayısıyla durumun bir tecavüz vakası olduğunu, 13 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde kendi kararlarını veremeyeceğini ve yönlendirmeye açık olduğunu belirtiyorlar. Israrla Roman Polanski’nin kitabını okuduğunu tekrarlayan Quentin Tarantino’nun 18 yaşından küçük biriyle birlikte olmanın suç olduğunu kabul ettiğini ancak bu durumun Roman Polanski’yi bir tecavüzcü yapmadığını üstüne basa basa savunduğunu duymak mümkün.

Cinsel birliktelikte rıza kavramının ve henüz reşit olmayan bir çocuğun kendi rızasıyla birlikte olmak gibi bir kararı veremeyeceğinin, çünkü o yaşlarda manipülasyona açık olunduğunun farkında olmadığı açıkla belli olan Tarantino’nun yaptığı açıklamaları tecavüzle uzun yıllar yargılanmış Roman Polanski’nin kitabına dayandırması ise tüm bu süreci içinden çıkılamaz bir döngünün içine itiyor. Bu döngüyü kırmak ise yaşanan olayları tanımlarken öncelikli olarak “13 yaşındaki parti kızı” tanımlamasını kullanamayacak zihinlere sahip olmaktan geçiyor.