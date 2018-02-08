2003 yılında yapılan radyo röportajında, Tarantino'nun 13 yaşındaki kızın cinsel ilişkiye kendi isteğiyle girdiğini söyleyerek Polonyalı yönetmeni savunması tepki topladı. Roman Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD'den kaçmıştı.
8 Şubat 2018 13:00
Tarantino'ya tepkiler büyüyor
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'yi savunduğu röportaja tepki yağdı.
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