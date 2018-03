Tarihi çarpıtan filmler

Hata yapan filmler her zaman ilgimizi çekmiştir. Devamlılık hataları ya da “Kahpe Bizans”ta geçen uçak gibi birçok öğe, hiçbir zaman seyircinin dikkatinden kaçmıyor. Peki tarihi filmlerde ne kadar hata yapılıyor? Netice bu yapımlar kurmaca olsa da tarihi bir gerçekliği ekrana taşıyorlar. Fakat ne kadar gerçekçiler? İşte tarihi çarpıtan ya da tarihi gerçeklikte istemeden belli hatalar yapan filmleri sizin için derledik.





U-571 (2000)

U-571, II. Dünya Savaşı’nda Alman mürettebatı içindeki bir denizaltının adıdır. Almanlar arasındaki iletişimi bir türlü çözemeyen müttefik devletler, Nazilerin elinde bulunan Enigma makinesini ele geçirmeden bu işin sonlanmayacağını düşünürler. Film kılık değiştirmiş bir grup Amerikan askerinin U-571 isimli Alman denizaltısını ve dolaylı olarak Enigma makinesin ele geçirilmesini konu edinir. Hatalı kısmın ise U-571’in asla ele geçirilmemiş olmasıdır. Film 1942 yılında gerçek olduğu iddia edilen bu olaya dayanmasına rağmen U-571 hiç ele geçirilmemiş ve 1944 yılında Avustralya Hava Kuvvetlerince batırılmıştır. Hadi bu hatalı, e olur böyle şeyler diyecek olursanız, Enigma makinesini gerçekten ele geçirilme hikayesinde de şüphe etmelisiniz. Çünkü bu makineleri Almanların elinden ilk kaçıranlar Amerikalılar değil, İngilizlerdir. Hatta bu olay yaşandığı zaman Amerika henüz II. Dünya Savaşına girmemiştir. Nereden bakarsanız bakın film klişe bir “Amerikalı kahramanların” öyküsüdür.





Gladyatör (2000)

Gladyatör’ün beyazperdedeki destansı öyküsünü hepimiz görmüşüzdür. Ailesi katledilen bu eski general Maximus, hayatını köle olarak geçirmektedir. Ancak onu hayatta tutan tek şey intikam duygusudur. Roma’ya döndükten sonra arenalarında bir gladyatör olarak boy gösteren Maximus, karısının ve çocuğunun ölümüne sebep olan yeni İmparator Commodus intikam alacağı günü beklemektedir. Bu sırada Commodus, kendi kardeşi ile evlenmiştir. Bu modern insan için her ne kadar fazlası ile garip karşılanan bir durumsa da tarih sayfalarında bu tarz evliliklere rastlamaktayız. Ancak Commodus gerçekten böyle bir şey yapmamıştır. Film belki de Commodus’u daha da “kötücül” bir profile sokmak için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Aslında Commodus, kardeşini öldürtmüştür. “E bu daha kötü.” mü diyorsunuz? Bir bakıma haklısınız ancak kardeşini öldüren canilerdense onunla evlenen bir kötü daha soğukkanlı görülebilir, öyle değil mi?





Braveheart (1995)

Sinemanın bir başka destanı ise dağınık İskoç birliklerini toplayıp İngiltere’ye karşı özgürlük mücadelesi veren William Wallace’nin hikayesidir. Mel Gibson’un canlandırdığı “Cesur Yürek”, sadece İskoçlara ya da savaş tutkunu seyirciler için değil, genel seyirci kitlesini akın akın salonlara çekti. 3 saati aşkın bu özgürlük hikayesi, senaryo anlamında da ciddi deneyimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştu. Daha sonra sinema okullarında hikaye anlatımına dair işlenecek bir konu haline geldi. Ancak böylesine büyük bir film, tabi ki eleştiri de alacaktı. Bu eleştiri ise tarihçilerden geldi. Çünkü onlara göre film, tamamen tarihi bir çarpıtmaydı. Neredeyse filmin her karesinin hatalı olduğunu iddia eden tarihçiler, iyi bir senaryo uğruna gerçeğin bozulduğunu söylediler. Wallace’nin ilişkiye girdiği prensesten İskoçların kostümlerine, Stirling’teki savaştan, Wallace’nin düşmanına kadar bir çok öğe hatalıdır. Hatta William Wallace bile aslında sıradan bir köylünün çocuğu değil, bir toprak sahibinin oğludur. Bu da onu varlıklı bir ailenin çocuğu yapmaya yeter de artar.





Young Victoria (2010)

İngiliz tarihinde sertliği ve tutuculuğu ile ünlü Kraliçe Victoria’yı romantik bir genç kadın profilinde beyazperdeye taşımak gerçekten pek kimsenin aklına gelecek bir fikir değildir. Yine de bir kadın, her ne kadar tutucu olsa da toz pembe bir aşk hikayesine sahip olmak ister. Young Victoria, hikayesini yaratırken daha karakterin gerçekliği anlamında ciddi bir karmaşaya düşmüştür. Bunun yanında, kraliyet çiftinin yaşadığı suikastın yanlış aktarılması seyirci için çok da önemli değildir. Beyazperdedeki masalın daha da dramatik hale gelmesi için suikastın biraz görkemli olması gerekecektir. Halbuki, çift, bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştur.





Helen of Troy (1956)

Yakın geçmişten bahsederken bir anda bu tarihe atlamak ağır gelmiş olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu hikayeyi zaten biliyorsunuz. 2004 yapımı Truva filmi ile aynı konuyu işler. Bire bir aynı demek çok sağlıklı bir tanıtım olmaz ancak ikisi de Homeros’un Troya kentinin savaşına dair yazdıklarından yola çıkmıştır. Bu hikayeyi bilmeseniz bile Akhaların, savaştan çekilmiş gibi yapıp Troya halkına hediye ettiği atın hikayesini duymuşsunuzdur. Hani 2004’teki Truva filminin çekimleri bittikten sonra Çanakkale’ye bağışlanan şu meşhur koca at. Bu at, aslında bir savaş taktiğidir. Neyse ki film ekibi bunu yalnızca bir “hediye” olarak bize sunmuştur. Akhalılar, belli sayıdaki askeri bu atın içine yerleştirmiş ve atı da Troyalılara teslim etmiştir. Troyalılar atı, surlarının içine taşımız ve savaşı kazanmanın eğlencesine dalmışlardır. Ta ki o atın içinden çıkan askerler halka saldırana kadar. Ancak bu film, mevzuyu biraz yanlış anlamıştır. Çünkü filmdeki at, orta ölçekli bir pankart ile aynı boyuttadır. Bir asker tarafından tutulan bu maskot ile Akhalıların kenti işgal etme şansı pek de yoktur.



AHMET TOĞAÇ