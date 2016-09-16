16 Eylül 2016 11:02 Tarık Akan'ın 9 unutulmaz filmi Türk sinemasının en ünlü ve en başarılı aktörlerinden Tarık Akan'ın en iyi filmlerini listeledik.

Türk sinemasının altın çağında yer aldığı en önemli filmlerle hafızalarımıza kazındı. Oynadığı tüm filmlerde ön plana çıkan, yeteneğiyle herkesi kıskandıran Tarık Akan'ı bugün kaybettik. Hayata veda eden oyuncuyu, en iyi filmleriyle hatırlıyoruz.

Tatlı Dillim

















EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR!



1 Kasım 1972'de vizyona giren Tatlı Dillim'de Tarık Akan, İstanbullu zengin bir ailenin Ferit isimli çocuğunu canlandırıyordu. tıp okuyodu ancak en büyük hobisi, basketbol oynamaktı. Basketbol takımı ile dinlenmek için Emine'nin (Filiz Akın) köyüne gider ve Emine'nin hemen ilgisini çeker. Emine, Ferit'in kalbini kazanmaya çalışır.





Canım Kardeşim











Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini üstlendiği Canım Kardeşim, Türk sinema tarihine ismini yazdırmıştı. Tarık Akan'ın canlandırdığı Murat'ın hasta olan kardeşini mutlu etmek için tek çaresi ona bir televizyon almak ve ağabey kardeş oldukça da fakirdir. Murat, arkadaşı Halit'le birlikte (Halit Akçatepe) Kahraman içni bir televizyon alabilmenin yollarını arar. Filmin son sahnesi, herkesin hafızasında yer etmişti. Hala hüzünlüeniyoruz bu filmi hatırladıkça.





Yalancı Yarim









Tarık Akan'ın Emel Sayın'la birlikte efsane bir ikili oluşturduğunun kanıtı olan filmlerden birisi de Yalancı Yarim'di. Kadrosunda Metin Akpınar, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Hulusi Kentmen gibi dönemin en popüler oyuncularını barındıran film, oldukça beğenilmişti. Tarık Akan filmde, Kayserili iş adamı Mahmut'un (Metin Akpınar) kardeşi Ferdi'yi canlandırıyordu.











Oh Olsun











Yönetmen koltuğunda yine Ertem Eğilmez oturuyordu Oh Olsun'da. Başrolleri Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşırken, efsane oyuncu kadrosu yine bir aradaydı. Fehmi Hazinedar'ın üç oğlundan biri olan Ferit, üniversitedeki derslerinden çok kadınlarla ilgilenir. Bildiğimiz Tarık Akan tiplemesine oldukça yakındır Ferit rolünde canlandırdığı karakter yine. Fehmi Hazinedar oğullarını cezalandırmak içni fabrikada çalıştırmaya karar verir ve bu fabrikada çalışan bir işçi olan Alev'le karşılaşır Ferit. İşte burada işler değişir. Tam bir başyapıt.





Mavi Boncuk











Klasikleşen kadronun en sevilen, hiç akıllardan çıkmayan ve hakkında en çok konuşulan filmi. Hala herhangi bir televizyon kanalında gördüğümüzde değiştirmeye elimiz gitmiyor, hala baştan sona izliyoruz Mavi Boncuk'u. Konusunu anlatmaya da işte bu yüzden gerek yok. Tarık Akan ve Emel Sayın ikilisi tekrar ve bu sefer çok daha güçlü bir şekilde beyazperdedeydi.











Ah Nerede









Gülşen Bubikoğlu da Tarık Akan'la baş rol paylaşmıştı. Ah Nerede, bu ikilinin en kilit filmiydi. Özellikle Tarık Akan'ın minibüsün tepesinden Gülşen Bubikoğlu'na doğru sarktığı sahne, hafızalarda yer etmişti. Filmde yine zengin bir babanın Ferit isimli oğlunu canlandıran Tarık Akan, bu sefer Gülşen Bubikoğlu'nun canlandırdığı Zehra'ya aşık olur.



Hababam Sınıfı







Damat Ferit rolüyle Hababam Sınıfının hem en haylaz hem de en yakışıklı karakterini canlandırıyordu Tarık Akan. Öyle ki, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinin sinema uyarlamasında çok dikkat çekmişti.













Yol











Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği Yol, Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olarak anılıyor hala. İmralı Açık Cezaevi'nden bayram iznine çıkan beş mahkumun öyküsü, birlikte dallanıp budaklanır filmde. Tarık Akan'a Şerif Sezer ve halil Ergün eşlik ediyor.





Karartma Geceleri











;Yine bir Rıfat Ilgaz eseri olan Karartma Geceleri, Nurseli İdiz ve Tarık Akan'ı buluşturdu. İstanbul Film Festivali'nde en iyi film seçilen yapım, o dönemde oldukça ses getirmişti.