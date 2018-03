23 Eylül 2016 20:00 Tarz sahibi kişilerin bayılacağı moda filmleri Dergi kapaklarından podyumlara kadar modanın her alanında geçen filmlerin listesi.

Günümüz televizyonlarının, evlilik programlarından sonra, en gözde programı herhalde “stil-tarz” yarışmalarıdır. Genel itibariyle kadınlara hitap ettiği düşünülen stil yarışmaları erkekleri de yavaş yavaş içinde barındırıyor. Televizyonun bu trendine karşı bir liste hazırlamamak pek akıllıca sayılmaz. Belki bu programlar bir iki sene önceki hararetini kaybetmiş olsa da yine birçok kanalda “moda tutkunlarına” rastlıyoruz. Bu sebepten dolayı sizi, sinemadaki “stil-moda” temalı filmlerle baş başa bırakıyoruz.





Funny Face - 1957

William Wyler’in Roman Holiday’inde yıldızı parlayan Audrey Hepburn, bu filmde de kendine has havası ile seyircilerin karşısındadır. Naif görünümlü ancak içten içe deli dolu olan genç kadın figürünü çok iyi bir şekilde canlandıran Audrey Hepburn, sıradan bir kitapçıda çalışan ve aslında kimsenin fark etmediği bir “cevherdir”. Çevresinin farkında olmadığı entelektüel birikiminin yanında hayli de alımlı olan bu genç kadın bir gün, bir fotoğrafçının gözüne takılır. Tabi bu fotoğrafçı bir amatör değildir. Bir moda dergisinin fotoğrafçısı olan bu adamın yayıncısı ondan, gergiye “yeni bir yüz” bulmasını istemiştir. Fotoğrafçının aradığı yenilik ise tam karşısındadır. Hepburn’un canlandırdığı Jo karakterini bu moda işine sürükleyen asıl sebep ise çekimlerin gerçekleşeceği Paris’in çekiciliğidir. Ya da Paris’in güzel bir sıfatı olan “Aşıklar şehri”… Müzikle bezeli bu romantik komedi, hem türün sevdalıları hem de moda tutkunları için yeterince ilgi çekici bir hale bürünüyor.





Gia - 1998

Bir televizyon filmi olan yapım, 1960 doğumlu Gia Carangi isimli top modelin hayatını anlatmaktadır. 17 yaşında podyuma çıkan bu genç kadın, her ne kadar dünyanın ilk “süper modeli” ünvanına yakıştırılsa da bu sıfat Janice Dickinson ve Dorian Leigh için de kullanılmıştır. Hangisinin ilk, en süper model olduğu tartışmasını bırakıp Gia’nın trajik yaşamına değinelim. Çok genç bir yaşta podyumlarda ve dergi kapaklarında boy göstermeye başlayan bu genç, 26 yaşında AIDS’ten dolayı hayata gözlerini yummuştur. Angelina Jolie’nin canlandırdığı bu gencin biyografisine dair merak ettiğiniz ne varsa 2 saati bulan bu televizyon filminde bulabilirsiniz.





The Devil Wears Prada - 2006

Üniversiteden yeni mezun olmuş “toy” bir genç kız olan Andy Sachs (Anne Hathaway), bir magazin dergisinin acımasızlığı ile ünlü yöneticisinin yardımcısı olarak işe girer. Miranda Priestly (Merly Streep) ne kadar “şeytaniyse” yardımcısı Andy o kadar saftır. En azından ilk zamanlarda… Ancak bu genç kadın eğer şeytanla ve onun çalışma koşullarına ayak uydurmak istiyorsa tüm saflığını üzerinden atmak zorundadır. Bu denli net bir çatışmayı merkezine alan film deneyimli oyuncu Merly Streep ve o zamanlar için “gelecek vadeden” bir aktris olan Anne Hathaway’in oyunculukları ile çok daha çekici ve eğlenceli bir hal alıyor. Eğer son derece naif bir genç kadındaki hem karakteristik hem de stilistik değişime şahit olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.





Coco Chanel’den Önce - 2009

Moda ile çok ilgisi olman kişilerin bile stil sözcüğünü duyduğu vakit akıllarına gelen isim “Coco Chanel”dir. Bu durum, belki isminin çekiciliğinden belki de hayat hikayesinin genişliğinden kaynaklanmaktadır, kim bilir? Audrey Tautou’nun canlandırdığı Coco Chanel’in ünlü olmadan önceki hayatını anlatan film, bir başarı hikayesinin gelişimini de gözler önüne sermektedir. Birçok kişi için “hayat dersi” niteliğine bürünebilecek bu yapım, dünyaca ünlü bir moda dergisinin kurulmasına yardımcı olan yazar, Edmonde Charles-Roux’ın, Coco Chanel biyografisinden sinemaya uyarlanmıştır. 1974’te bu biyografiyi kaleme alan yazar daha sonra 2003’te, Coco Chanel’in fotoğraflarını içiren bir “albüm biyografisi” çıkarmıştır. Herhalde “Coco Chanel’den Önce” filminin çıkışı, moda hayranlarının yanında bu senenin Ocak ayında kaybettiğimiz yazarı da hayli sevindirmiştir.





Bir Alışverişkoliğin İtirafları - 2009

Adından da anlaşılacağı üzere bir “alışverişkolik” olan Rebecca (Isla Fisher), neşesini yerinde tutmak için alışveriş yapan bir kadındır. Hayatını bunun üzerine inşa eden kadının en büyük gayesi ise “delisi” olduğu moda dergilerinin kapağında yer almaktır. Aslında hedefine biraz yaklaşır, çünkü bir finans dergisi ona alışveriş üzerine küçük bir köşe ayırmıştır. Fakat Rebecca’nın problemi, dergideki yeri kadar küçük değildir. Dergide yazması istenilen konu “ekonomik alışveriş tekniğidir”. O ise şimdiye kadar alışveriş anlarında har vurup harman savurmaktan bir şey yapmamıştır. İşte karşınızda “Bir Alışverişkoliğin İtirafları”.



AHMET TOĞAÇ