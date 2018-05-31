Tatlı Bela, 8 Haziran'da sinemalarda





Arda, Erdem ve Fırat çocukluk arkadaşı üç kafadardır. Onlar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle hayatları bir anda değişir. Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan üç arkadaş hayatlarında il defa bebek bakmak zorunda kaldıkları için komik durumlara düşerler. Bir yandan Arda, yeni tanıştığı Seren'le yeni bir aşk hikayesine doğru kayarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca olaylar gelişir.

Cem Sürücü'nün yönetmenliğini üstlendiği Tatlı Bela'da başrollerde Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz ve Selen Seyven var. 8 Haziran'da vizyona girecek komedi türündeki yerli filmin fragmanını izleyelim.