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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Eylül 2018 08:32

Tayland'daki mağara operasyonunu anlatan filmin yönetmeni belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Tayland’da yaşanan trajik kurtarma operasyonunu konu alacak olan filmin yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu.


Geçtiğimiz Temmuz ayında Tayland’da bir mağarada mahsur kalan ve kurtarılma operasyonu günlerce basının gündeminde yer alan çocukların hikayesi sinemaya taşınıyor. Tayland'da gerçekleşen trajik mağara kurtarma operasyonunu konu alan The Cave filminin senaryosunu yönetmenliğini Tom Waller üstlenecek.



The Cave adlı film, Yaban Domuzu isimli küçükler futbol takımının kurtarılma hikayesini ele alacak. Tom Waller’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleneceği film, 11 ila 16 yaşları arasındaki 12 erkek çocuğu ve antrenörlerinin bu yaz başlarında çıktıkları bir gezide muson yağmuruna yakalanarak, sığındıkları Tham Luang Mağarası'nda mahsur kalmalarını konu alıyor.



Bir Tayland prodüksiyonu olarak çekilecek filmin yapımcılığını Tayland merkezli De Warrenne Pictures'ın yapacak. Çekimlerin kasım ayında başlaması planlanıyor.Bangkok'ta doğan İngiliz yönetmen Waller, Monk Dawson, Mindfulness and Murder ve The Last Executioner gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi

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