2006 yılında yayınladığı Cell isimli romanında sorunlu telefon ağlarını anlatının merkezine oturtup telefon kullanıcılarının ölümcül delilere dönüşmesini anlatıyordu ünlü yazar Stephen King. Şimdi, aynı öykü bu sefer beyaz perdede ve çok etkileyici bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.





Yayınlanan fragmandan gördüğümüz kadarıyla film, genel olarak romanı baz alsa da, günümüze uyarlanmış gibi duruyor. Bu uyarlama, The Door in the Floor ve Paranormal Activity 2'den tanıdığımız Tod Williams tarafından yönetilmiş. Filmin başrollerinde, Samuel L. Jackson ve John Cusack yer alıyor. İkili, 2007 yılında da bir diğer King uyarlaması olan 1408'de birlikte rol almıştı.