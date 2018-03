Televizyon ekranlarının komedi şöleni sitcomlar

Sitcom ya da orjinal açılımı ile Situation Comedy... Her ne kadar durum komedisi olarak Türkçe'ye çevrilmiş olsa da bu çeviri sitcomlar için gerek anlamı içinde bulundurmaz. Çünkü belli dar alanlar içinde, ansambl oyuncu kadrosu diye tabir edilen çok kişinin başrol olduğu bu komediler durum hikayelerinden çok karakterlerin birbiri ile olan ilişkilerinden hikayeler yaratmaktadır. Bu sayede televziyon ekranlarında görülen kalabalık kadro dışarı açılmadığı için bir anlamda sıkışarak "çekirdek bir konuya" yönelir. Böylelikle seyirciler, sitcomdaki karakterleri çok yönlü olarak tanıdıkları için bu dizileri uzun dönemler boyunca rahatça izleyebilirler. Radyolarda başlanan ve daha sonra TV ekranlarına taşınan sitcomlar dizilerinden Amerikan yapımlarını sizin için sıraladık.





Seinfeld (1989-1998)

Amerika'nın en köklü haftalık dergilerinden biri olan "TV-Guide"nin 2002 yılında yayınladığı "En İyi 50 Amerikan TV Şovu" arasında birinci olan Seinfeld, The Sopranos ve The Simpsons gibi dizilerin yanında birçok gece yarısı şovlarını ve talk şovları da gerisinde bırakmıştır. Yayınlandığı dönemde Amerikan halkının ağzına yerleşen replikler türetmeyi başaran dizi, Jerry Seinfeld arkadaşları Costanzo, Kramer ve Benes ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Mevzu bahis komedi olunca günümüz seyircileri, 80'lerin sonunda başlayan bu diziye biraz tedirgin yaklaşabilirler. Ancak dizinin merkezindeki komedyen Jerry Seinfeld'in hayatına tanık oldukça bu şüphenizin tamamen dağılacağına emin olabilirsiniz. Dizinin yaratıclarının hayatlarına dair de oto-biyografik birçok özellik bulabileceğiniz Seinfeld, sitcom tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biri olarak hatırlanmaya devam edecektir.





Frasier (1993-2004)

Cheers dizisinin bir bakıma devamı olarka görülen Fraiser, bir İngiliz kanalının 2006'da yaptığı ankette Cheers'ı 11 sıra geride bırakarak gelmiş geçmiş en iyi sitcom seçilmişti. Listenin bir önceki filmi Seinfeld ise aynı ankette üçüncü sıraya yerleşmişti. Cheers dizisinin önemli yardımcı karakterlerinden biri olan Dr. Frasier Crane'nin Boston'daki hayatını geride bırakarak memleketi Seattle'ye gitmesi ile başlayan dizi bu karakteri canlandıran Kelsey Grammer'i defalarca Golden Globe'de TV dalında En İyi Erkek Oyuncu Rolüne Aday yapmıştır. 1996 ve 2002'de bu ödülü kazanan aktörün yanında dizi de üç defa Golden Globe'de En İyi Dizi ödülünü almıştır.





Friends (1994-2004)

Seinfeld'ın tarzına kapılan dizilerin başında gelen Friends, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarına odaklanır. Daha sonra How I Met Your Mother'e de ciddi şekilde etkileyen dizi hala kendine yeni hayran kitleleri oluşturmaktadır. Kimilerine göre kendi döneminin en iyi sitcomu olarak kabul edilen yapım bazı insanlar tarafında da Seinfeld'in vasat bir terkrarı yorumları ile eleştirilmişti. Jennifer Aniston'un canlandırdığı Rachel karakterinin düğününden kaçıp çocukluk arkadaşı Monica'nın (Courteney Cox) yanıan yerleşmesi ile başlayan hikaye, Monica'nın 4 arkadaşının da Rachel ile tanışması ile daha da dallanıp budaklanacaktır. 6 arkadaşın gerek arasında gerekse de dışarıdan insanlarla yaşadığı zaman zaman romantik zaman zaman da komik anlar seyircilerin 10 sezon boyunca heyecanla izlediği olaylara dönüşmüştür.





How I Met Your Mother (2005-2014)

Yine 10 sene bandını aşan ve 2000'lerin en çok sevilen dizilerin olan How I Met Your Mother, gerek merak uyandıran hikayesi gerekse de her sitcomda olduğu gibi eğlenceli karakterleri ile seyircileri ekranlara kilitlemiştir. Ted Mosby karakterinin, çocuklarını karşısına alıp "Annenizle nasıl tanıştım?" sorusu ile başlayan dizi 9 sezon boyunca Ted'in "gerçek aşkını" bulma hikayesini anlatır. Tabi bu arada Ted'in en yakın arkadaşları olan Barney, Robin, Marshall ve Lily'in macerları da 208 bölüm boyunca izlenmeye değer eğlenceleri TV ekranlarından seyirciye aktarmaktadır. Bu denli hayran kitlesine sahip olan uzun soluklu dizilerin en çok tartışılan kısımları hep finalleri olmuştur. Nedense hiçbir hayran böyle dizilerin finallerinden memnun kalamamıştır. Siz de izlemediyseniz deneyin bakın, belki de seversiniz finali.





The Big Bang Theory (2007-...)

The Big Bang Theory'i izlemeyenler dahi dizinin birkaç "bilim kaçığı" arkadaşın hikayesini anlattığını duymuştur. Hali hazırda devam eden sitcom, listenin öteki yapımları gibi 10 sene bandına dayanmıştır. California Teknoloji Enstitüsünde çalışan üstün zekalı ev arkadaşları deneysel fizikçi Leonard ve teorik fizikçi Sheldon'un başından geçen bilim ve bilim-kurgu ile bezeli komedi birçok insanı "Big Bang" hayranı yapmıştır. Bu iki ev arkadaşının oyuncu olmak isteyen ve güzel mi güzel kapı komşuları Penny, ikilinin aksine fazlasıyla sosyal genç bir kadındır. Komşuların zıt karakterlerinden çıkan komedilerin yanında bir de Leonard ve Sheldon'un iş arkadaşları Howard ve Rajesh işin içine girince dizi, durum komedisinden çok "bilim komedisine" meylediyor. Tabi hiçbir seyircinin bu durumdan şikayetçi olduğu da söylenemez.





Modern Family (2009-...)

Modern Family, sitcom yapısının dışında sinema ve TV tarihinde çok sık karşımıza çıkmayan bir türün de örneği konumundadır. Sahte belgesel olarak adlandırılan bir mockumentary olan Modern Family, üç farklı kurmaca ailenin yaşamını gerçekmiş gibi TV ekranlarına yansıtır. Mockumentary ismi de, "documentary" yani belgesel kelimesi ile "mock" yani sahte kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmış yeni bir kavramdır. Modern Family de TV dizileri tarihinde ilk mockumentary örneği değilse de son dönemler arasında göze çıkan bir sitcom "sahte belgeselidir". Modernleşen Amerikan aile tarzı hakkında da ilginç bilgilerin edinilebileceği dizi birçok yönü ile kaliteli sitcomlar arayan televizyon seyircileri için iyi bir eser konumunda. Tek kamera ile çekiliyor olması da belgesel gerçekliğini katlarken bilindik dizi anlayışının da biraz dışına çıkmasına neden oluyor.



