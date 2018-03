Televizyon ekranlarının uygunsuz anları

Kesilmiş sahneler, yayınlanmamış görüntüler ya da sansürlenmiş kesitler… İzleyiciyi bir yandan meraka düşüren bir yandan da ürküten bu kısımlar ya televizyonda canlı canlı yayınlansaydı? Aslında bazıları yayınlandı. Şimdi de televizyon dizilerinde yayınlanan ve daha sonrasında “uygunsuz” etiketini yiyen sahneleri sizin için derledik.





Hannibal

Standartlar ve pratikler on yıllar içerisinde değişmiş olabilir ama televizyon şebekesinde her zaman verilmiş olan bir şey var: "Bir adama kendi yüzünü yiyişini göstermeyin." Hannibal belli ki bu bildiriyi anlamamış. Ya da 2014’te, dünyaya bunun tam olarak nasıl göründüğünü göstermeye karar verdiler. Mason Verger karakterinin sadece suratını parçalayıp yemekle kalmadı, bir kısmıyla da köpeğini besledi. Bu sahnenin sadece senaryo üzerinde kaldığını düşünenler varsa onlara bir açıklamada bulunalım, yanlış düşünüyorsunuz. Hannibal herkesin gözü önünde yemeğini bir güzel bitirdi. Hayır vahşice değil "çatal bıçakla".





The X-Files

Bazıları "Home"nin, klasikleşmiş dizi X-Files’in tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu bölümü olduğunu düşünür. Diğerleriyse, televizyonda gösterilmiş en ahlaksız anlardan biri olarak değerlendirir. İki taraf da haklı olabilir. Ancak bölümün harika olduğu gerçeği onu TV’de gösterilmek için uygun hale büründürür mü? Eleştirmenler ve hayranlar, Molder ve Scully’nin mutasyona uğramış Peacock kardeşlerin öz anneleriyle birlikte, yataklarının altında sakladıkları kolları ve bacakları kesilmiş şeylere hayat verdiklerini keşfettiği korkunç sahneden sonra tartışmayı bıraktılar. Tüm vahşet herkesi suskunluğa boğmuş herhalde.





Seinfield

Çığır açan komedi programı Seinfield’i duymuşsunuzdur. Dizinin son bölümlerinin birinde de TV ekranları için gerçekten “çığır açan” bir olaya şahit olduk. Ancak bunun birçok insan için komik olduğunu söyleyemeyeceğiz. Dizinin formatındaki sıra dışı espriler farklı bir boyut alıp kırıcı olmaya ve tahrik etmeye döndü. Kramer karakteri, Porto Riko ile ilgili bir törene katılırken yanlışlıkla bir Porto Riko bayrağını ateşe verdi. Daha sonra da ateşi, ayağıyla ezerek söndürmeye çalıştı. Ucuz bir kahkaha için ayaklar altına alınan bayrak muhtemelen hiçbir Porto Rikolu’yu eğlendirmemiştir. Özellikle bölümün, şovun tarihindeki ikinci en yüksek reytingi aldığı ortaya çıkınca daha da sinirlenmiş olabilirler. Daha sonra diziye getirilen sayısız protesto ve şikayetler NBC’nin özür dilemesi ile son buldu. O bölüm de hiçbir tekrar gösteriminde seyirci ile buluşmadı.





Game of Thrones

The X-Files, “Home” bölümleri boyunca seyircileri hem enseste hem de tecavüze alıştırmıştır. Ancak Game of Thrones’in ekibi, 2014’teki “Braker of Chains” bölümünde, güçlerinin yettiği her şeyi kullanarak bu alanda zirve yapmaya karar vermişler. Akrabayla cinsel ilişki, kardeş olan Cersei ve Jaime Lannister arasındaki ilişki sağ neticesinde artık herkes için modası geçmiş bir duruma dönüşmüştü. İzleyicileri şok etmek için artık bundan çok daha fazlası gerekirdi. Kendi çocuklarının öldürülmüş bedeninin hemen yanında Jaime’nin, kız kardeşine tecavüz etmesi gibi. Saf iğrençlik olarak nitelendirilecek sahnenin daha korkunç tarafı ise dizinin uyarlandığı kitapta saklı. Kitapta bu eylem, iki tarafın da rızası dahilinde gerçekleşiyor. Dizinin ise böyle bir farklılığa gitmesi televizyon seyircisinin “masumluğundan” mı kaynaklanıyor acaba?





Skins

Skins’teki bu sahnenin ne kadar münasebetsiz olduğu gerçekten sizin bakış açınıza göre değişir. Pek çok insan dizinin ana karakterlerinden birinin caddenin aşağısına doğru çırılçıplak koştuğunu görünce basitçe omuzlarını silkmişti. Ancak ABD’de bulunan, aşırı özenli “Ebeveyn Televizyon Konseyi”nin bununla bir problemi vardı. Sponsorlar sahnenin uygunsuz olduğuna kanaat getirdiler. Ancak bu birim kendi içinde de anlaşmazlıklara düşmeye başladı.Bu konsey kendi içindeki “ahlaksızlara” karşı bir bildiri yayınlayıp kendi karşıtlarını bile o bildiriye imza attırmaya zorladı. İşler iyice çığırından çıkmaya başlayınca dizi yayından kaldırıldı ve her şey “tatlıya bağlandı”.





Girls

Sırada Girls dizisinin 2013’te fazlaca tartışılan o meşhur sahnesi. Standart seks sahnelerinden önce kızlar, sınırları biraz zorlamaya karar verdi. Fakat birçok hayran serinin bu sahneyle çok ileriye gittiğini düşündü. Adam cinsel açıdan, kız arkadaşı Natalia ise belirli bir grafiksel açıdan küçük düşürülerek vasıflandırıldı. Dizinin hayranları ve bazu eleştirmenler, çiftlerin karışık karakterlerini ve ilişkilerindeki her detayı seyirciye tamamen iletmenin çok da gerekli olmadığı konusunda hemfikirdi. Yine de çoğu kişi bunun, genellikle sosyal gelenekleri küçümsemesi ile ünlü bir HBO şovuna göre bile kesinlikle uygunsuz olduğunu düşündü. Dizide izlememize gerek olmayan şeyler var ama yine de siz bilirsiniz. Neticede bu sahneleri merak ediyor olabilirsiniz.



AHMET TOĞAÇ